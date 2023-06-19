Небезпечний дефіцит. 5 вітамінів та мікроелементів, необхідних для вашого здоров'я

Брак цих вітамінів та мікроелементів може сильно позначитися на вашому здоров'ї, самопочутті та зовнішньому вигляді.

Безумовно, важливо включати до свого раціону широкий спектр вітамінів і мінералів, але є низка важливих поживних речовин, на які потрібно звернути особливу увагу. Ось 5 основних вітамінів та мікроелементів для вашого здоров'я. Про це пише realbuzz.com.

Омега-3 жирні кислоти

Фото: pexels.com

Навіщо вони потрібні? Хочете жити довше, мати гарний вигляд та почуватися щасливішою? Тоді вам потрібно їсти більше омега-3 жирних кислот. Наукові дослідження показали, що дефіцит омега-3 може призвести до депресії, агресивної поведінки та перепадів настрою, тоді як незамінні жирні кислоти допоможуть запобігти серцево-судинним захворюванням, підтримувати здоров'я очей, скинути вагу та підтримувати шкіру й волосся у відмінному стані. Однак, попри всі ці переваги, багато людей на постійній основі не отримують достатньої кількості жирних кислот омега-3 у своєму раціоні.

Як отримати: одним із найкращих джерел омега-3 жирних кислот є жирна риба, така як лосось, скумбрія та сардини. Американська кардіологічна асоціація рекомендує їсти жирну рибу двічі на тиждень. Якщо ви не любите рибу, є й інші джерела, наприклад, насіння льону та горіхи.

Вітамін D

Фото: Pixabay

Навіщо він потрібен? Вітамін D не лише допомагає організму добре засвоювати кальцій, тим самим сприяючи гарному здоров'ю кісток, він також потрібний для загального самопочуття. Люди з дефіцитом вітаміну D схильні до більшого ризику розвитку деяких видів раку, остеопорозу, психічних та серцевих захворювань. Хоча часто люди не вважають споживання вітаміну D необхідністю, оскільки організм сам виробляє його під впливом сонця. Через це багато людей мають дефіцит цієї важливої поживної речовини.

Як його отримати: Проведення часу на сонці — хороший спосіб збільшити запаси вітаміну D. Проте дуже важливо бути обережним на сонці, експерти рекомендують проводити під сонячними променями 10 хвилин щодня без сонцезахисного крему. Щоб отримати вітамін D з їжі, потрібно включати до раціону жирну рибу та яєчний жовток.

Залізо

Фото: Getty Images

Навіщо вам це потрібно? Дефіцит заліза є найпоширенішим дефіцитом поживних речовин у світі, від якого страждають від чотирьох до п'яти мільярдів людей. Зважаючи на те, що залізо є надважливою поживною речовиною, яка є невід'ємною частиною багатьох процесів в організмі, важливо отримувати достатню кількість цього мінералу; особливо у разі пременопаузи чи вагітності, коли жінки найбільш схильні до дефіциту заліза. Серед симптомів дефіциту заліза: втома, низький рівень енергії та головний біль. Це також може вплинути на ваш зовнішній вигляд — викликати випадання волосся, ламкість нігтів та блідий колір обличчя.

Як його отримати: Кращими джерелами заліза, що легко засвоюється, є продукти тваринного походження, такі як червоне м'ясо, субпродукти, курка та яйця. Вегетаріанцям слід віддавати перевагу зеленим листовим овочам, бобовим та сухофруктам. Також може бути корисно скоротити споживання чаю та кави, оскільки вони містять поліфеноли, які ускладнюють засвоєння заліза нашим організмом. Замініть чай і каву на апельсиновий сік, вітамін С, який міститься в ньому, допомагає засвоєнню заліза.

Вітамін В12

Навіщо він потрібен? Вітамін B12 є важливою поживною речовиною, яка потрібна організму для виробництва нових еритроцитів та підтримки здоров'я нервової системи. Дефіцит вітаміну B12 може призвести до анемії, серед симптомів якої втома, блідий колір обличчя, задишка та поколювання в руках та ногах. Дефіцит вітаміну B12 також може спричинити проблеми з психічним здоров'ям, такі як втрата пам'яті, сплутаність свідомості, перепади настрою та депресія. Дослідження показали, що отримання достатньої кількості вітаміну В12 допомагає знизити ризик хвороби Альцгеймера.

Як його отримати: вітамін B12 міститься у продуктах тваринного походження: м'ясо, яйця та молочні продукти. Оскільки його немає у фруктах та овочах, вегани повинні переконатися, що вживають продукти, збагачені цим вітаміном або приймають добавку вітаміну B12.

Йод

Фото: Pixabay

Навіщо він потрібен? Дефіцит йоду істотно впливає на розвиток мозку ще ненароджених дітей та дітей молодшого віку і є основною причиною розумової відсталості та пошкодження головного мозку в усьому світі. Це також збільшує ризик викидня й мертвонародження, що може бути серйозною проблемою, враховуючи кількість жінок, які страждають від цього дефіциту. Дефіцит йоду поширений не тільки в країнах, що повільно розвиваються, дослідження також показали, що більше двох третин дівчат-підлітків у Великій Британії та 15 відсотків дорослих жінок у США мають дефіцит йоду.

Як його отримати: дефіцит йоду можна усунути за допомогою йодованої солі, яка широко доступна в багатьох частинах світу. Інші харчові джерела йоду включають молоко, яйця, рибу, морепродукти та морські водорості, такі як норі.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як за допомогою збалансованого харчування покращити гормональний фон

Раніше Фокус писав про те, як прискорити обмін речовин і худнути швидше

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.