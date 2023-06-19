Гвінет Пелтроу показала рідкісні кадри свого чоловіка (фото)
Знаменитість привітала коханого з Днем батька 2023.
50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу показала рідкісні кадри свого чоловіка. Сімейними знімками на честь Дня батька 2023 зірка фільмів Marvel ділиться в Instagram.
Спочатку акторка показала фото Бреда Фелчака з донькою Ізабеллою від попереднього шлюбу. Вони сиділи в літаку.
"З Днем батька нашого Бреда Фелчака", — написала Пелтроу.
Потім вона показала знімки коханого з домашнім улюбленцем, на відпочинку біля моря та зі своєю донькою Еппл.
"Найкращий вітчим", — зазначила американська зірка екрану.
Після цього Гвінет не забула привітати свого колишнього чоловіка та батька їхніх двох дітей — фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна.
"І з Днем батька цього хлопця", — підписала акторка фото з ексчоловіком та їхніми спадкоємцями — донькою Еппл та сином Мозесом.
Зіркова пара була у шлюбі з 2003 по 2016. Через два роки після розлучення Гвінет Пелтроу одружилася зі сценаристом Бредом Фелчаком, у якого також є двоє дітей від попереднього шлюбу.
Окрім цього, знаменитість привітала свого батька Брюса та показала архівне фото з ним. Зазначимо, що чоловік помер у 2002 році.
Нагадаємо, Гвінет Пелтроу дозволила доньці приміряти її культову сукню з церемонії "Оскар".
Також Фокус писав про святкування Дня батька в родині Бекхемів.