Гвінет Пелтроу показала рідкісні кадри свого чоловіка (фото)

Знаменитість привітала коханого з Днем батька 2023.

50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу показала рідкісні кадри свого чоловіка. Сімейними знімками на честь Дня батька 2023 зірка фільмів Marvel ділиться в Instagram.

Спочатку акторка показала фото Бреда Фелчака з донькою Ізабеллою від попереднього шлюбу. Вони сиділи в літаку.

"З Днем батька нашого Бреда Фелчака", — написала Пелтроу.

Потім вона показала знімки коханого з домашнім улюбленцем, на відпочинку біля моря та зі своєю донькою Еппл.

"Найкращий вітчим", — зазначила американська зірка екрану.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Після цього Гвінет не забула привітати свого колишнього чоловіка та батька їхніх двох дітей — фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна.

"І з Днем батька цього хлопця", — підписала акторка фото з ексчоловіком та їхніми спадкоємцями — донькою Еппл та сином Мозесом.

Зіркова пара була у шлюбі з 2003 по 2016. Через два роки після розлучення Гвінет Пелтроу одружилася зі сценаристом Бредом Фелчаком, у якого також є двоє дітей від попереднього шлюбу.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін зі своїми дітьми Фото: Скріншот Кріс Мартін із сином Мозесом Фото: Скріншот

Окрім цього, знаменитість привітала свого батька Брюса та показала архівне фото з ним. Зазначимо, що чоловік помер у 2002 році.

Гвінет Пелтроу зі своїм батьком Фото: Скріншот

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу дозволила доньці приміряти її культову сукню з церемонії "Оскар".

Також Фокус писав про святкування Дня батька в родині Бекхемів.