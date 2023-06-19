Перша леді України приїхала до Ізраїлю і вийшла в світ в елегантному костюмі

Олена Зеленська вже зустрілася з президентом країни Іцхаком Герцоґом та його дружиною Міхаль.

Олена Зеленська, перша леді України, розпочала свій офіційний візит до Ізраїлю із зустрічі з президентським подружжям: Іцхаком та Міхаль Герцог. Повідомлення про це з'явилося в офіційних соціальних мережах першої леді України.

"Поїздка буде насиченою, адже з початку повномасштабної війни ми співпрацюємо з першою леді Ізраїлю над низкою проектів у сфері ментального здоров'я", — зазначила Зеленська та подякувала за теплий прийом.

Олена Зеленська, Іцхак та Міхаль Герцоґ Фото: Instagram/Олена Зеленська

Наразі в Ізраїлі проходять фізичну та психологічну реабілітацію кілька десятків українців, але головна мета ізраїльських фахівців передати досвід, щоб необхідну допомогу всі, хто постраждав від війни з Росією, могли отримувати і в Україні.

Для першого дня в Ізраїлі Олена Зеленська обрала костюм зі спідницею молочно-білого кольору. Піджак з оригінальним коміром доповнила спідниця прямого крою довжиною нижче коліна та білі туфлі на підборах.

Свій образ перша леді України доповнила перлинними сережками.

Олена Зеленська та Міхаль Герцоґ Фото: Instagram/Олена Зеленська

Зеленська любить костюми і часто вибирає їх для своїх закордонних візитів чи офіційних зустрічей. Її вбрання завжди від українських брендів.

Нагадаємо, раніше з офіційним візитом Олена Зеленська була у Південній Кореї. Візит був довгим, тож перша леді України кілька разів міняла вбрання. Оскільки саме там вона застала День Вишиванки, то на зустрічі з українською діаспорою з'явилася в оригінальній білій вишиванці від українського бренду та цікавих прикрасах.