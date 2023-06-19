Єва Лонгорія визнала, що в наші дні серіал "Відчайдушні домогосподарки" не мав би шансів

Все через домагання до неповнолітніх, відсутність расової різноманітності та чорного гумору.

Актриса Єва Лонгорія заявила, що "Відчайдушні домогосподарки" ніяк не могли б бути зняті у 2020-х. І якщо успішний серіал АВС знову почнуть показувати, то неминуче так зване "скасування". Про це пише Entertainment Tonight.

48-річна зірка зіграла підступну, але привабливу супермодель Габріель Соліс у телесеріалі ABC, який йшов з 2004 по 2012 рік, і за який вона була номінована на "Золотий глобус" та премію Гільдії кіноакторів.

Трейлер "Відчайдушних домогосподарок"

Сюжетні лінії та залаштункові інтриги про які стало відомо, надто відверті для нашого часу, визнала актриса.

Наприклад, спокуса Габріель її 17-річного садівника Джона Роуленда (якого грає Джессі Меткалф).

Єпізод з Габріель

У світлі деяких із найбільш шокуючих елементів шоу Єва визнала, що деякі речі можуть не потрапити на екрани та навіть можуть бути скасовані.

Вона сказала Entertainment Tonight: "Я не знаю, чи зможемо ми зробити шоу сьогодні. Думаю, нас скасують. Я маю на увазі, що це не було скасовано на телебаченні, але було скасовано в культурі, тому що це було так новаторсько...".

"Ми сказали і зробили так багато речей, які на той час шокували та шокують зараз", — продовжила Єва.

Нещодавно вона обговорювала перспективу перезавантаження, на що сказала: "Я буду першою, хто підпишеться. І я, ймовірно, буду єдиною".

Єва прославилася завдяки ролі Ізабелли Бранья у денній мильній опері CBS "Молоді та неспокійні", яка виходила в ефір з 2001 по 2003 рік.

Саме тоді вона отримала свою зіркову роль Габріель у "Відчайдушних домогосподарках". Компанію їй склали Тері Гетчер (Сюзен Мейер), Фелісіті Гаффман (Лінетт Скаво) та Марсією Кросс (Брі Ван де Камп).

Шоу часто критикували через відсутність расової різноманітності, перш ніж Елфрі Вудард знялася в ролі Бетті Епплуайт в одному сезоні з 2005 по 2006 рік.

Також пізніше стало відомо, що інші актриси не ладнали з Гетчер, яку Ніколетт Шерідан назвала "найпідлішою жінкою у світі". Скандал досягнув таких висот, що з Тері відмовлялися фотографуватися поряд для афіш.

Ніколетт була виключена з шоу в його п'ятому сезоні в 2009 році, а її персонажа Ерін Брітт було вбито після того, як її вдарило струмом в результаті автомобільної аварії.

Постер "Відчайдушних домогосподарок" Фото: Скриншот

Пізніше вона подала до суду на творця "Відчайдушних домогосподарок" за незаконне звільнення, порушення контракту та завдання побоїв. Продюсери стверджували, що режисер "легко постукав" їй по голові, доки вони репетирували сцену.

Також творець Марк Черрі наполягав на тому, що Шерідан мала контракт лише на один рік, і можливість продовження не використовувалася до кінця кожного сезону. Тим часом вона стверджувала, що Черрі вдарив її по голові, бо вона розкритикувала сценарій шоу.

Нагадаємо, на початку цього року Тері Гетчер вийшла у світ у розкішній червоній сукні. До речі, після 2019 року акторка не знімалася, але написала книгу мемуарів.