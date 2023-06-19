Премʼєр Великобританії Ріші Сунак з дружиною та доньками відвідав парад короля (фото)
Це рідкісний вихід усієї родини на публіку.
Премʼєр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідав парад короля Чарльза ІІІ Trooping the Colour у компанії своєї дружини та двох доньок. Сімейним знімком глава британського уряду поділився в Instagram.
Дружина премʼєра Акшата Мурті виглядала особливо елегантно в білій сукні та капелюшку в тон основного наряду.
Бізнес-леді також обрала туфлі на підборах, світлу сумочку та пару великих сережок-гвоздиків. Щоб завершити королівський образ, мати двох уклала волосся в об’ємну зачіску.
Спадкоємиця індійського мільярдера сиділа поруч зі своїм чоловіком на королівському святі, який був одягнений у темно-синій костюм, елегантні чорні туфлі та бордову краватку.
Тим часом доньки подружжя, Крішна та Анушка, були в літніх легких сукнях.
"Гордість в 🇬🇧 Готові до дивовижного дня, щоб відсвяткувати офіційний день народження короля Чарльза у Trooping the Colour", — написав Ріші Сунак.
Подія Trooping the Colour є важливим заходом для короля Чарльза ІІІ, оскільки цей день знаменує собою перший офіційний парад до дня народження монарха за цей час правління після його вступу на престол у вересні 2022.
Король Чарльз ІІІ прибув до парку Сент-Джеймс верхи, а королева Камілла їхала в кареті разом із принцесою Кейт, а також трьома дітьми принца та принцеси Уельських, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.
Нагадаємо, хто з королівської родини відвідав балкон Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour.
Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон на параді короля.