Щоб солодко спати. Топ 5 продуктів, які допоможуть вам заснути

Впоратися із безсонням та проблемами зі сном можна не лише за допомогою аптечних препаратів, є "смачніший" спосіб.

Рано чи пізно кожна людина стикається із безсонням. Для когось це поодинокий епізод, а для когось – щонічна проблема. На щастя, є деякі продукти, які допоможуть вам полегшити засипання природним шляхом. Щоб допомогти вам розслабитися та набратися сил, ознайомтеся з п'ятьма найкращими продуктами для сну. Про це пише realbuzz.com.

Молочні продукти

Якщо вам потрібно добре виспатися, перед сном слід звернути увагу на продукти, які містять триптофан. Триптофан – незамінна амінокислота, що допомагає підвищити рівень серотоніну та мелатоніну в організмі, які, зі свого боку, можуть викликати сон. У той час як індичка є відомим джерелом триптофану, є й інші, можливо, більш відповідні для вечірнього прийому їжі, джерела. Це молочні продукти, такі як йогурт, кефір та молоко.

Крім рівня триптофану, молочка також є чудовим джерелом кальцію, який допомагає мозку використовувати триптофан для вироблення мелатоніну. Дослідження показали, що дефіцит кальцію в раціоні може спричинити порушення режиму сну та нестачу глибокого сну.

Вівсянка

Фото: Getty Images

Хоча у багатьох вівсянка асоціюється зі сніданком, вона також ідеальна і для вечірнього прийому. Овес є чудовим природним джерелом мелатоніну, який часто приймають як снодійне через його здатність регулювати внутрішній годинник організму. Ця каша також є чудовим джерелом триптофану, особливо у поєднанні з молоком.

Крім того, вівсянка багата на кальцій та магній, а це два мінерали, які також сприяють гарному сну. Як теплий заспокійливий перекус перед сном спробуйте з'їсти невелику порцію вівсянки — вона допоможе вам заснути, а в поєднанні з будь-якою з наступних начинок позитивний ефект подвоїться!

Банани

Якщо ви страждаєте від м'язових спазмів або судом у нічний час, можливо, у вас дефіцит електролітів магнію та калію, які допомагають розслабити м'язи та підтримувати їхнє нормальне функціонування. На щастя, банани є чудовим джерелом обох мінералів, що робить їх гарним перекусом перед сном, особливо після тренування.

Крім цього, банани також містять триптофан, який може допомогти поліпшити сон. Дослідники з Університету Нової Англії в Новому Південному Уельсі також виявили, що вживання банана перед сном може допомогти людям, які страждають на апное уві сні, знизити ризик задухи.

Вишня

Фото: Pixabay

Вишня — природне джерело мелатоніну, яке допомагає налагодити сон і впоратися із безсонням. Крім того, вишня корисна для загального стану здоров'я. Дослідження, опубліковане The Journal of Sleep and Sleep Disorders Research, показало, що вживання кислої вишні перед сном допомогло учасникам заснути швидше й легше, що робить свіжу вишню або вишневий сік чудовим природним засобом для сну.

Насіння льону

Насіння льону сприяє регуляції сну через високий рівень триптофану і омега-3 жирних кислот. Крім того, було доведено, що омега-3 жирні кислоти, що містяться в насінні, допомагають зменшити тривогу, депресію і стрес, які є основними причинами безсоння. Також ці маленькі зернятка довели свою ефективність проти стану апное уві сні.

Мало того, насіння льону є гарним джерелом магнію, відомого своєю здатністю зменшувати стрес завдяки розслаблюючій дії на м'язи та нервову систему. Магній допомагає запобігти синдрому неспокійних ніг й нічним страхам, які також можуть вплинути на ваш сон.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, які продукти допоможуть нормалізувати гормональне тло.

Раніше Фокус писав про те, які вітаміни та мікроелементи життєво необхідні для вашого здоров'я

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.