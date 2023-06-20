Майкл Дуглас поділився рідкісним знімком з дітьми (фото)

Окрім цього, Кетрін Зета-Джонс показала архівний кадр чоловіка з його покійним татом.

78-річний американський актор Майкл Дуглас поділився рідкісним знімком зі своїми дітьми. Сімейне фото зірка фільму "Гра" виклав в Instagram з 1,2 млн підписників.

"Вітаю всіх з Днем батька! Миру та любові ❤️", — підписав актор знімок, на якому позує з донькою Керіс та сином Діланом. Фотографує зіркову родину Кетрін Зета-Джонс.

На фото 78-річний Дуглас обіймає своїх спадкоємців від другої дружини. Вони сидять за святковим столом.

Майкл Дуглас з дітьми від Кетрін Зета-Джонс Фото: Michael Douglas\Instagram

"Просто Найкращі! 😍❤️😍", — написала в коментарях Кетрін.

Дружина актора також поділилася сімейним знімком на честь Дня батька 2023, проте вона показала прихильникам архівне фото.

Зета-Джонс опублікувала чорно-біле фото, на якому Майкл сидить в оточенні двох маленьких дітей і свого батька Кірка, який помер у 2020 році.

Можна було побачити, як його донька Керіс мило сиділа в актора на колінах, ніжно обіймаючи його за плечі.

"Вітаю свого чоловіка з Днем батька @michaelkirkdouglas найкращий батько, якого тільки можуть мати мої діти. І мого свекра Кірка, ми любимо тебе і сумуємо за тобою😘♥️😘", — написала зірка фільму "Маска Зорро".

Майкл Дуглас з дітьми та своїм батьком

Зазначимо, що в Майкла Дугласа також є 44-річний син Кемерон від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас привітали доньку з 20-річчям.

Також Фокус писав про вихід на публіку Майкла Дугласа в компанії 22-річного сина.