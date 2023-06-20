Емма Вотсон показала фігуру в стильному гідрокостюмі (фото)

Знаменитість знялася у рекламному кампейні Prada Beauty.

33-річна британська акторка і модель Емма Вотсон продемонструвала свою струнку і підтягнуту фігуру в кількох чудових пляжних образах для нової рекламної кампанії Prada Beauty. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Гаррі Поттера" та "Красуні та чудовиська" на фотографії позувала з жовтою дошкою для серфінгу. Вона була в чорному гідрокостюмі із застібкою та вирізами на талії, а також блискучими деталями.

На іншому знімку Вотсон зображена на яхті. Вона перевдягнулась у біле бікіні та товстий в'язаний джемпер з коричневими манжетами, а в руках тримала милого собачку. Другий образ вона доповнила біло-коричневою банданою.

Нові кадри для рекламної кампанії з'явилися лише через кілька днів після того, як Емму бачили разом із засновником бренду закусок PROPER Раяном Коном на відпочинку у Венеції. Акторка чудово проводить час після того, як стало відомо, що вона розійшлася з Бренданом Гріном, сином роздрібного магната сера Філіпа Гріна.

Також Фокус писав, що Емма Вотсон зробила кілька особистих зізнань з нагоди дня народження.