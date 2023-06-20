Трихологиня назвала головні причини випадіння волосся після 30 років

Багато випадків випадіння волосся носять тимчасовий характер, і його можна лікувати, як тільки буде встановлена причина.

Випадання волосся — явище, з яким стикалася кожна жінка, хоча не оминає це і чоловіків. У той час як втрата від 50 до 100 окремих волосин на день є нормальним явищем, надмірне випадання волосся торкається 50% жінок віком до 50 років, пише NHS. З цим явищем жінки стикаються після 30 років, і з кожним роком для багатьох проблема стає по-справжньому серйозним випробуванням.

У більшості випадків випадання волосся не вимагає лікування і може бути тимчасовим явищем, після чого воно знову відростає, нормальною частиною дорослішання або ж результатом захворювання та лікування (наприклад, онкологія та хіміотерапія). Як правило після одужання волосся знову відростає.

Багато випадків випадання волосся носять тимчасовий характер, і його можна лікувати, як тільки буде встановлена причина. Як наукова співробітниця Інституту трихологів та колишня голова організації, спеціалістка Єва Праудман пропрацювала у цьому секторі 20 років і щодня проводить обстеження пацієнтів. Вона постійно стикається з проблемою, яка турбує мільйони жінок по всьому світу.

"Існує безліч факторів, що впливають на випадання волосся: від загального стану здоров'я до ліків, дієти та рівня стресу. У більшості випадків лікування в клініці займає від 4 до 9 місяців", — зазначила вона.

Єва назвала головні причини, через які випадання волосся посилюється.

Стрес

Впливаючи на жінок будь-якого віку, стрес і занепокоєння можуть прямо позначитися на волоссі.

"Коли стрес високий, ви виробляєте більше кортизолу, який атакує імунну систему. Волосяний фолікул є другою клітиною, що швидко ділиться в організмі, але вважається несуттєвою, тому, коли ваше тіло перебуває в стресовому режимі, його потреби відсуваються на дно", — каже Праудман. .

Волосся зазвичай реагує через 3-4 місяці після стресової події, коли в організмі накопичилося запалення. Імунна атака триватиме 4-6 місяців, після чого в більшості випадків волосся знову відросте.

Перерваний сон

Перерваний або проблемний сон є ключовим фактором стоншення та випадання волосся. Єва радить вибрати хобі, яке розслабить фізично та морально: прогулянка, медитація, садівництво чи прослуховування музики. Можна використовувати легкі медичні засоби, які допомагають при тривожних станах, але перед тим, як вирушити за ними в аптеку, необхідно порадитися з лікарем.

Дієта

"Хронічний стрес може швидко вплинути на вашу дієту, оскільки ви схильні або до комфортної їжі з надлишком жирів та вуглеводів, або взагалі радикально скорочуєте споживання їжі. Білок необхідний для нормального росту та випадання волосся, при цьому потрібно 55 г абсорбованого білка на день. Якщо його буде менше, ваше волосся не отримає достатньо поживних речовин, що позначиться на його стані", — підкреслює Праудман. Вона додала, що дієта відіграє величезну роль у здоров'ї волосся, а популярні інтервальне голодування та Кембриджська дієта призвели до дефіциту білка у багатьох людей.

"Обов'язково включіть у свій раціон багато пісного білка, такого як курка, риба та яйця, а також додайте насіння чіа, соняшнику або кунжуту в кашу або салат для додаткового заряду енергії. Якщо ви харчуєтеся на рослинній основі, боби едамамі містять утричі більше білка, ніж нут. Краща дієта – збалансована, яку ви можете підтримувати Крім білка і невеликої порції вуглеводів, їжте фрукти та овочі, а також хороші жири, такі як оливкова олія першого віджиму, і скоротіть споживання рафінованого цукру та оброблених харчових продуктів, які часто містять багато солі. Натрій накопичується навколо волосяного фолікула, що спричиняє надмірне випадання", – рекомендує експертка.

Нестача сонячного світла

У холодну пору року випадання волосся посилюється, оскільки в організмі спостерігається нестача вітаміну D.

"Рекомендується приймати добавки протягом тривалого часу. 1000 МО на день протягом року повинні довести рівень вітаміну D до достатньої кількості, а потім можна зробити перерву на 3-4 місяці. Йдеться про створення ваших резервів, щоб волосся залишалося у фазі росту, і щоб ваша імунна система функціонувала належним чином", – радить трихологиня.

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