Том Круз зʼявився на публіці з колишньою дівчиною (фото)

У 2021 та 2022 Крузу та акторці Гейлі Етвелл приписували роман, хоча вони заперечували це.

60-річного американського актора Тома Круза помітили на публіці з колишньою дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Круз пристрасно обійняв свою, за чутками, колишню кохану Гейлі Етвелл у Римі. Знаменитості відвідали заходи напередодні світової прем’єри фільму "Місія нездійсненна: Розплата мертвих".

Спочатку Том Круз та Гейлі зʼявилися на офіційній частині заходів, позуючи на червоній доріжці. А згодом їх помітили на вечірці в місцевому готелі, де вони обіймалися.

На публіку Етвелл вийшла у чорній елегантній сукні, додавши до образу розкішне кольє. Тим часом Том був у класичному синьому костюмі з білою сорочкою. До луку він додав сонцезахисні окуляри.

У 2021 і 2022 роках ходили чутки про те, що Том і Гейлі були в романтичних стосунках, але 41-річна акторка намагалася спростувати чутки про те, що у них були романтичні стосунки.

Том Круз та Гейлі Етвелл Фото: Getty Images

Зазначимо, що світова прем'єра картини запланована на 10 липня 2023 в Римі, всього за два дні до прем'єри фільму в США.

Том Круз у Римі Фото: Getty Images

Нагадаємо, 60-річний Том Круз хотів продовжувати інтрижку із співачкою Шакірою.

Також Фокус писав про напружені стосунки Тома Круза та його єдиної біологічної доньки Сурі.