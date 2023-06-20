Кріс Мартін і Дакота Джонсон несподівано влаштували романтичне побачення

Пара сходила у піцерію в компанії сина соліста Coldplay, 17-річного Мозеса.

Кріс Мартін, 46-річний соліст гурту Coldplay, і 33-річна акторка Дакота Джонсон влаштували собі романтичний вечір у Неаполі. Хоч пара вже й зустрічається шість років, але вони не надто часто з'являються на людях. Про це пише Daily Mail.

Пара вирушила в Італію та відвідала піцерію в Неаполі в компанії сина Мартіна й акторки Гвінет Пелтроу, 17-річного Мозеса.

Крісу навіть піднесли іменну піцу, чим він був дуже задоволений.

Кріс Мартін у Неаполі

Судячи з того, як компанія насолоджувалася прогулянкою після вечері, Мозес чудово ладнає з новою дівчиною свого батька.

Кріс Мартін і Дакота Джонсон у Помпеях

Нагадаємо, Кріс Мартін і Гвінет Пелтроу одружилися 2003 року, у пари народилися дочка Еппл і син Мозес. Але у 2014 році вони вирішили розлучитися.

Потім у Кріса був пристрасний роман із акторкою Дженніфер Лоуренс. Вони сходилися й розходилися кілька разів, але зрештою оголосили про остаточне розставання у 2015 році.

Також співак мав роман із акторкою Аннабель Волліс. А 2017 року стало відомо, що він зустрічається з Дакотою Джонсон, зіркою фільму "50 відтінків сірого".

Кріс Мартін, Мозес і Дакота Джонсон у Неаполі

Вони не афішують свої стосунки та рідко фотографуються разом. Але, судячи з того, наскільки добре вони проводять час разом, у них усе гаразд.

У лютому 2020 року акторка зняла кліп на пісню Coldplay Cry Cry з альбому Everyday Life 2019 року. Потім вона розповіла в інтерв'ю, що це була її мрія, і вона вдячна за можливість.

Через рік пара переїхала жити в будинок Мартіна у Малібу. У жовтні 2021 року під час концерту в Лондоні музикант присвятив пісню My Universe Дакоті Джонсон.

У грудні 2021 року, майже через 4 роки побачень, акторка вирішила прокоментувати свої стосунки з Крісом.

Кріс Мартін і Дакота Джонсон

"Ми вже давно разом. Іноді ми виходимо разом, але ми обоє працюємо так багато, що приємно знаходитися вдома, обійматися у приватному просторі. Тому більшість наших заходів проходять вдома", — зізналася актриса.

Нагадаємо, раніше дочка Гвінет Пелтроу, Еппл, приміряла знамениту сукню матері, в якій актриса ходила на церемонію "Оскар" у 2002 році.

Тоді її вбрання від Олександра Маккуїна викликало фурор, але тепер Гвінет щороку потрапляє до списку найдивніших одягнених знаменитостей. Втім, вона каже, що любить цю сукню і ніколи її не позбудеться.