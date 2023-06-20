Король Чарльз і королева Камілла прибули на перший Royal Ascot після коронації
Чарльз і Камілла ніжно вітають членів родини на Royal Ascot.
Король Чарльз і королева Камілла прийшли в піднесеному настрої, з любов'ю вітаючи членів своєї сім'ї на їхньому першому Королівському Аскоті після коронації. Про це пише Daily Mail.
Пара прибула на захід у кареті, запряженій кіньми, з герцогом і герцогинею Веллінгтонськими.
Для щорічного спортивного заходу в Беркширі 74-річний монарх обрав традиційний сірий костюм. Поряд із двобортним жилетом король одягнув світло-рожеву краватку, нагрудну хустку з блакитним візерунком і був у чорному циліндрі.
75-річна королева мала невимушений вигляд у елегантній кремовій сукні-пальті, відповідному капелюсі та рукавичках. Вишукана королівська особа уклала своє волосся фірмовою укладкою та обрала пару перлинних сережок. Туфлі молочного кольору та відповідний клатч завершили ансамбль Камілли.
До пари приєдналися інші члени королівської родини, у тому числі принцеса Анна, Зара та Майк Тіндалл, принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, а також сестра Камілли Аннабель Елліот, яка нещодавно овдовіла.
Нагадаємо, королівські перегони Royal Ascot включають п'ятиденний марафон, під час якого проходить 17 кінних заїздів. У перегонах беруть участь і коні з королівської стайні. Призовий фонд Royal Ascot-2019 становив 4 мільйони фунтів.
Також Фокус писав, що онука королеви Єлизавети насолоджується першим днем Royal Ascot у сукні за 30 тисяч гривень.