Принцеса Анна зʼявилася на Royal Ascot у бірюзовому образі (фото)

Донька королеви Єлизавети ІІ їхала в одній кареті із сестрою королеви Камілли.

Принцеса Анна прибула на щорічні кінні перегони Royal Ascot. Про це пише Royal Central.

Члени королівської родини Великобританії зʼявилися на іподромі в Беркширі.

Королівська принцеса їхала позаду в другій кареті, сидячи поруч із сестрою королеви Камілли – Аннабель Елліот. До них приєдналися племінник королеви Камілли Бен Елліотт і його дружина Мері-Клер.

Єдина донька покійної королеви Єлизавети ІІ була в бірюзовому образі та розкішному капелюшку в тон основного наряду. З аксесуарів 72-річна королівська принцеса обрала рукавички, лаконічні прикраси та брошку.

Тим часом сестра королеви Камілли Аннабель Елліот була у світлому образі з капелюшком.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Зазначимо, що Royal Ascot – це п'ятиденні кінні змагання на іподромі в Аскоті, які любила відвідувати королева Єлизавета II. На заході королівські дами традиційно демонструють розкішні образи.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна зʼявилася на публіці в ефектній військовій формі.

Також Фокус писав про образ доньки принцеси Анни під час першого дня знаменитих кінних перегонів.