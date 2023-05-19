Принцеса Анна побачила світ у ефектній військовій формі

Сестра короля Чарльза є патроном медсестер-добровольців Йоманрі, організації, яка була заснована ще 1901 року.

Related video

Королівська принцеса Анна взяла участь у параді добровільних медсестер першої допомоги Йоманрі. Сестра короля Чарльза є головнокомандувачем історичного корпусу з 1981 року. Про це пише Daily Mail.

Сама незалежна благодійна організація "Швидка допомога медсестрам Йоманрі" була заснована ще в 1901 році, так що 72-річна принцеса Анна, щоб віддати шану ветеранам Національної служби, одягла форму історичного дизайну.

Члени цієї організації брали активну участь як у медичному обслуговуванні, так і у розвідувальній роботі під час світових воєн. І досі їхні послуги дуже потрібні.

Принцеса Анна

На знімках, зроблених у середу, Королівська принцеса у повному військовому одязі стоїть на варті параду перед зустріччю з деякими з учасників.

Сестри першої допомоги Yeomanry чергують цілодобово та без вихідних та розгортають багатопрофільні групи швидкого реагування для підтримки громадянської та військової влади під час кризи.

Під час Другої світової війни близько 6000 осіб служили в Управлінні спеціальних операцій та допоміжній територіальній службі як агенти, водії, кодувальники, зв'язківці та допоміжний персонал.

Принцеса Ганна

Покійна королева також була членом цієї організації та навчалася на водія.

Королева Єлизавета в юності Фото: The Royal Family

Анна відвідала Національний меморіальний дендрарій в Алревасі, Стаффордшир, аби вшанувати пам'ять колишніх військовослужбовців.

Нагадаємо, принцеса Анна хоч і рідко дає привід для новин, але є важливим членом королівської родини, а також одним із небагатьох людей, кому король Чарльз повністю довіряє.

Так, на коронації принцесі довірили важливу роль фактичного охоронця короля. Це дало їй привід одягнути мундир і штани, і уникнути мук вибору урочистого вбрання.

Після принцеса Анна була єдиною з королівської родини, яка поверталася до Букінгемського палацу верхи.

Пізніше вона в елегантному вбранні відвідала королівське чаювання у саду палацу, де також були присутні принц Вільям та Кейт Міддлтон.