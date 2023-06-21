Кейт Міддлтон прикриває шрам за допомогою зачіски (фото)
Принцеса Уельська найчастіше з'являється на публіці з розпущеним волоссям, проте є причина вибору такої зачіски.
41-річна Кейт Міддлтон славиться ідеальною укладкою та темними локонами, яким заздрять королівські шанувальники. Однак, крім того, що Кейт виглядає розкішно, її зачіска також приховує шрам на голові, отриманий у дитинстві. Про це пише Daily Mail.
Шрам розміром приблизно 7 сантиметрів був уперше помічений у 2011 році, коли принцеса проводила свій перший одиночний королівський захід на закритій вечері в Кларенс-Хаусі. Замінивши Чарльза, Кейт була одягнена у вінтажну срібну вечірню сукню з вирізом на шиї, розшитим бісером. Того вечора шрам на лівій скроні був несподівано видно. Пізніше представник підтвердив, що це є результатом операції, проведеної в дитинстві.
В офіційній заяві пояснюється, що "шрам пов'язаний з операцією у дитинстві", але подробиці операції "є особистою справою". Королівські інсайдери підтвердили, що це була дуже серйозна операція, але відмовилися від подальших коментарів.
Джон Скарр, хірург-консультант у Лістерській лікарні в Лондоні, сказав, що шрам навряд чи був результатом пухлини.
"Я справді сумніваюся, що це було якесь серйозне захворювання, і я сказав би, що це результат видалення артеріовенозної мальформації — рідної плями", — сказав він. — Дивно, враховуючи розміри, що ніхто раніше цього не помічав".
Її чоловік принц Вільям також має шрам на голові, який він раніше назвав "шрамом Гаррі Поттера".
Кажуть, що шрам Вільяма, який запалюється, коли він займається спортом, утворився під час нещасного випадку під час гри у гольф. За інформацією Hello, він отримав травму у 1991 році, коли грав у гольф із друзями у школі у Вокінгемі.
Раніше Фокус писав, що до мережі потрапили архівні фото юної Кейт Міддлтон у міні-сукні.