Дуа Ліпа показала фігуру у чорному бікіні Versace

Вона ніколи не соромиться демонструвати свою неймовірну фігуру.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала свою струнку фігуру у купальнику. Нові гарячі знімки зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Зірка сцени косовського походження виставила напоказ свою неймовірну фігуру в чорному облягаючому бікіні Versace зі своєї нової колекції. Купальник був у білий великий горошок та з різнокольоровими метеликами. Ліпа позувала у ванній, притулившись до стіни.

Дуа Ліпа Фото: Instagram @dualipa

"Моє літнє вбрання до подальшого повідомлення 🦋🦋 наймиліше бікіні @versace у горошок з моєї колекції #VersaceLaVacanza з @donatella_versace", — написала знаменита співачка.

Дуа Ліпа Фото: Instagram @dualipa

Розкішний образ Дуа взятий з її останньої колекції, створеної у співпраці з Versace, в якій співачка виступає як со-дизайнер.

Нагадаємо, Дуа Ліпа розповіла, що книга чеського письменника Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття", допомогла їй у попередніх відносинах.

Також Фокус писав, що Дуа Ліпа вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом, 41-річним французьким режисером Роменом Гаврасом. Тим самим зірка сцени офіційно підтвердила їхні стосунки.