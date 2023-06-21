Знаменитість розкрила свій найромантичніший вчинок.

46-річна колумбійська співачка Шакіра розповіла про стосунки з Жераром Піке. Про це пише El Pais.

У ЗМІ потрапили свідчення зірки сцени ліванського походження, які вона дала у суді у 2019 році, коли маму двох звинувачували у порушенні податкового законодавства Іспанії.

"Я була від нього у захваті. Я пам'ятаю, як летіла з Марракеша до Хорватії. Ми летіли над Барселоною, і я запитала пілота літака, чи може він ненадовго приземлитись, просто щоб я поцілувала Жерара. Це найромантичніший вчинок, який я робила", — зізналася колишня дівчина футболіста.

Шакіра та Жерар Піке Фото: Instagram

Артистка та відомий спортсмен були разом з 2010 року. Вони виховували двох спільних дітей — синів Сашу та Мілана. Втім, знаменитості так і не узаконили свої стосунки.

Влітку 2022 стало відомо про розрив Шакіри та Піке. Повідомлялося, що футболіст неодноразово зраджував коханій, зокрема з мамою свого колеги по цеху.

Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Після цього стало відомо про роман Жерара зі студенткою Кларою Чіа Марті. Шакіра "зловила" їх, коли помітила, що хтось зʼїв полуничне варення, попри те, що його ніхто в домі не любить.

Нагадаємо, Жерар Піке планує одружитися зі своєю молодою коханою.

Також Фокус писав про допомогу Жерара Піке Україні.