Сара Джессіка Паркер прокоментувала повернення Кім Кетролл до ролі Саманти Джонс

Кім, яка відмовилася від зйомок у першому сезоні "І просто так", зʼявиться в одному епізоді.

58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер натякнула на важливу причину для Кім Кетролл повторити її роль Саманти Джонс із "Сексу у великому місті" в сиквелі картини. Про це пише TVLine.

Джессіка Паркер назвала повернення Самати "дуже вдалим моментом у дуже конкретній історії, у певній послідовності події в житті Керрі".

"Це просто приємний, швидкий телефонний дзвінок, який здається таким нормальним, — пояснила Паркер, — він просто ідеальний портрет довговічності цієї дружби, її значення та легкості, з якою вона існує".

Кім Кетролл Фото: Скриншот

У першому сезоні сиквелу герої Паркер і Кетролл обмінювалися текстовими повідомленнями в кількох епізодах.

Повторне представлення Саманти відбувається через 25 років після прем’єри серіалу на HBO — і після публічної напруги між Паркер і Кетролл, яка раніше висловлювала свою незацікавленість бути частиною майбутніх історій "Сексу і місто".

"Серіал, по суті, третій фільм. Ось яким креативним це було", – сказала вона Variety минулого року. "Мене ніколи не просили взяти участь у перезавантаженні. Я чітко висловила свої почуття після можливого третього фільму, тому дізналася про це, як і всі інші — у соціальних мережах".

Кадр із "Сексу і місто" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Крістін Девіс прокоментувала сварку своїх колег по цеху.

Також Фокус писав про причину повернення Кім Кетролл до ролі Саманти Джонс.