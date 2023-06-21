Модний дім Dior відхрестився від контракту з Меган Маркл

Представник бренду відповів на чутки навколо можливого контракту із герцогинею Сассекською.

Нещодавно низка світових ЗМІ повідомили про те, що французький модний дім Dior подумує про те, щоб залучити до своїх лав дружину принца Гаррі Меган Маркл. Експерт із брендів та культури Нік Еде розповів, що вона могла б стати однією із найвпливовіших персон у світі та "керувати мільйонами", заробляючи по 200 тисяч фунтів стерлінгів за публікацію. Однак сам модний бренд вніс ясність у чутки, заявивши, що всі повідомлення необґрунтовані, і не було жодних переговорів щодо контракту чи нещодавніх контактів із Маркл. Про це WWD заявив представник Dior.

За його словами, послами бренду вже давно є Джису з Blackpink та актриси Дженніфер Лоуренс, Наталі Портман, Шарліз Терон, Яра Шахіді та Аня Тейлор-Джой. Там же – актори Роберт Паттінсон та Джонні Депп, а також зірка тенісу Емма Радукану. Буквально цього тижня дім додав тайських акторів Наттавіна Ваттанагітіфата, більш відомого як Апо, і Пхакпхума Ромсаітхонга на прізвисько Майл, як нових послів-чоловіків у цій країні. Для своєї нещодавньої кампанії "Леді 95.22" Dior зібрав кілька поколінь видатних жінок зі світу моди, кіно, літератури, спорту, музики та мистецтва, зокрема нігерійську письменницю Чимаманду Нгозі Адічі, чиє есе та пов'язаний з ним виступ на TED "Ми повинні All Be Feminists" надихнуло Марію Грацію К'юрі на створення футболок для дебютного показу Dior у 2016 році.

Як видно, Меган Маркл у жодному з цих списків немає і не планується.

Повідомлення багатьох новинних ресурсів полягали в тому, що агентство талантів Маркл у Голлівуді, William Morris Endeavour, укладало угоду з модною маркою, намагаючись притупити негативний розголос навколо натягнутих відносин її та її чоловіка з британською королівською родиною та їхнього розриву зі Spotify.

Як і багато інших домів моди, Dior іноді одягав Маркл, коли вона працювала членом королівської родини разом із принцом Гаррі. Гаррі одягнув костюм від Dior на недавній коронації Чарльза III.

Раніше Фокус писав, що Spotify відмовився від збиткового підкасту Меган Маркл. Також з'ясувалося, що під час запису інтерв'ю герцогиня Сассекська збрехала.