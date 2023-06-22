Наомі Кемпбелл у розкішній шовковій сукні з'явилася на показі Wales Bonner

Зірка подіумів зайняла місце в першому ряду показу чоловічої колекції.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала фігуру в стильному вбранні, з'явившись на показі Wales Bonner Paris Fashion Week. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження була втіленням стилю в чорній шовковій сукні з білою спідницею, зв'язаною гачком, коли вона прибула на дебют чоловічої колекції весна-літо 2024. Кемпбелл підкреслила свою фігуру чорними туфлями на шпильці, а також доповнила елегантний образ сонцезахисними окулярами.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Після показу Наомі привітала дизайнерку Грейс і привітала її з колекцією. Wales Bonner — новачок на Тижні моди в Парижі. Бренд був створений Грейс як бренд чоловічого одягу ще 2014 року. Потім після успіху пошиття одягу розширилося до жіночих колекцій.

Напередодні Наомі підтримала Фаррелла Вільямса в його дебюті як креативного директора Louis Vuitton. Супермодель, близька з покійним попередником Фаррелла Вірджілом Абло, представляла бренд з голови до ніг, вибравши total look від Louis Vuitton.

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл і 81-річний Пол Маккартні відвідали концерт Бейонсе в Лондоні.