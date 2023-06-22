Зендея в мерехтливому костюмі і без бюстгальтера прийшла на показ Louis Vuitton

Зірка екранів прикувала до себе увагу публіки в яскравому аутфіті.

26-річна американська акторка Зендея приєдналася до зірок, щоб подивитися, як Фаррелл Вільямс дебютує як креативний директор Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Для появи на показі чоловічого одягу весна-літо 2024 року акторка обрала мерехтливий костюм з хитромудрим принтом від Louis Vuitton. Під оверсайз сорочкою з коміром Зендая була без бюстгальтера і розстебнула її до пупка. Зірка "Дюни" доповнила образ відповідними штанами, чорною сумочкою Capucine і коричневими туфлями на загострених підборах.

Зендея Фото: Getty Images

Ціла низка зірок, зокрема Бейонсе, Наомі Кемпбелл, Льюїс Гемілтон і Кім Кардаш'ян, прийшли подивитися, як Фаррелл Вільямс дебютує як креативний директор. Публіка, що зібралася вздовж річки Сени, витягнулася, щоб мигцем побачити шоу, яке продовжило підхід LV до змішування вуличного стилю з розкішшю.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл підтримала нового креативного директора чоловічої лінійки Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі.

Також Фокус писав про вихід Бейонсе і Джей Зі на дебютному показі Фаррелла Вільямса.