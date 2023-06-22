Надя Дорофєєва засвітила обручку в новому кліпі (відео)

Артистка танцює у своєму домі, співаючи новий трек.

33-річна українська співачка Надя Дорофєєва засвітила каблучку, схожу на обручку, у своєму новому кліпі "Кохаю, але не зовсім".

"Я написала цей трек з @vanek.klimenko та @misha_katsurin майже рік тому і дуже чекала влучного моменту, щоб його зарелізити. Але такого в мене ще не було – ви вивчили слова задовго до релізу, назнімали майже 10 тисяч тіктоків, які зібрали понад 2,5 млн переглядів!!! Цей трек і кліп — хай залітають! "Кохаю, але не зовсім" — вже на всіх стримінгах", — прокоментувала реліз нового кліпу співачка.

У відео артистка танцює у себе вдома в яскравому светрі та світлих мінішортах.

Нова пісня Наді Дорофєєвої

В одному з кадрів Дорофєєва засвітила, судячи з усього, обручку. Прикраса була на безіменному пальці правої руки. Це відбулося через кілька днів після чуток у мережі про таємне весілля співачки та ресторатора Михайла Кацуріна.

Надя Дорофєєва Фото: Скриншот

"@nadyadorofeeva Я в захваті від тебе в цьому кліпі🔥 Надь, ти що, закохалася?" — прокоментувала уривок кліпу телеведуча Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін запросили 68 гостей на таємну церемонію одруження.

Також Фокус писав про привітання Міші Кацуріна з днем народження від Наді Дорофєєвої.