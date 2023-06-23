Головною причиною неприязні між братами став "мегзіт" 2020 року.

Принц Вільям досі тримає образу на принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Fox News.

Крістофер Андерсен стверджує, що 41-річний принц Уельський все ще обурений скандальними мемуарами меншого брата.

"Вільям усе ще кипить від образи через "Мегзіт", не кажучи вже про невтішний портрет Гаррі в "Запасних", — заявив королівський експерт.

Далі Андерсен зазначив, що 38-річний герцог Сассекський написав про Вільяма, повторивши, що Гаррі зобразив його своїм "заклятим ворогом".

У книзі принц Гаррі також стверджував, що "залишився в синцях" після того, як Вільям повалив його на підлогу після бійки два місяці до того, як він і 41-річна Маркл покинули королівську сім'ю.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Повідомляється, що старший син Чарльза ІІІ тоді назвав колишню американську акторку "складною", "грубою".

"Вільям робить дивовижну роботу з розділення. Здається, він помістив Гаррі та Меган у коробку й засунув цю коробку у віддалений куточок своєї свідомості", — додає експерт.

Принц Вільям та принц Гаррі з королевою Єлизаветою ІІ Фото: Getty

Андерсен також стверджував, що принц Вільям просто намагається "виконувати роботу, яку він повинен виконувати як принц Уельський".

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Нагадаємо, принц Гаррі подарував свої скандальні мемуари стюарду.

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