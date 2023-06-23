Демі Мур з домашнім улюбленцем відвідала Royal Ascot (фото)

Знаменитість обрала образ у світлих тонах.

60-річна американська акторка Демі Мур з домашнім улюбленцем відвідала королівські скачки в Аскоті. Знімками з події зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

Для щорічного заходу вона обрала розкішну ніжно-блакитну сукню А-силуету з тонким вишитим візерунком у поєднанні з витонченим білим капелюшком, туфлі на підборах з гострим носком, сонцезахисні окуляри та сумку Fendi також білого кольору.

Тим часом домашній улюбленець колишньої дружини Брюса Вілліса, чихуахуа Пілав, був у світлому слінгу.

"Пілав та друзі на Royal Ascot 🐎 Вітаємо леді Бемфорд та дякуємо за чудовий день на перегонах!" — зазначила Демі Мур.

Демі Мур на Royal Ascot 2023

Втім, фоловери американської знаменитості активно обговорюють у коментарях не її образ, а присутність собаки на такому заході.

"Я не думав, що собак в Аскоті пускають?", "Ця собака коли-небудь може гуляти, лол 😂", "Можливо залишити собаку вдома 🐶", — пишуть підписники акторки.

Раніше вона неодноразово вже зʼявлялася з чихуахуа Пілав на публіці

Демі Мур та Пілав Фото: demimoore/instagram

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