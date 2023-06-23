Донька принцеси Маргарет з чоловіком прибула на Royal Ascot (фото)

Сара Чатто вперше за тривалий час вийшла у світ.

59-річна леді Сара Чатто відвідала Royal Ascot 2023 у компанії свого чоловіка. Про це пише Daily Mail.

Донька покійної принцеси Маргарет вибрала пастельно-жовтий ансамбль, коли сиділа в королівській процесії на іподромі в Беркширі. До наряду вона додала перлинне кольє та сережки, завершивши образ традиційним для такої події капелюшком.

До леді Сари Чатто приєднався її чоловік Даніель Чатто, 66 років, а її брат, граф Сноудон, їхав у першій кареті з королем Чарльзом ІІІ і королевою Каміллою. Чоловік племінниці королеви Єлизавети ІІ був у чорному класичному костюмі та капелюсі "Циліндр".

Принцеса Анна та сер Тімоті Лоуренс також були присутні, а Зара та Майк Тіндалл пропустили процесію, щоб прибути раніше.

Сара Чатто з чоловіком Даніелем на Royal Ascot 2023 Фото: Getty Images

59-річна художниця взула підбори кремового відтінку, які пасували до капелюха із широкими крисами.

Донька принцеси Маргарет повторила свій образ з коронації Чарльза ІІІ 6 травня 2023, обравши пастельні відтінки.

Леді Сара Чатто на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

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Нагадаємо, онука принцеси Маргарет будує модельну карʼєру.

Також Фокус писав про образ леді Сари Чатто на похороні королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. Вона продемонструвала брошку покійної матері.