Амаль Клуні вийшла на сцену в розкішному атласному комбінезоні

Вбрання дружини голівудського актора завжди перебувають у центрі уваги.

45-річна юристка і дружина голлівудського актора та бізнесмена Джорджа Клуні Амаль обрала стильний образ для виходу на сцену туру We Choose Earth у Мадриді. Про це пише Daily Mail.

Місіс Клуні одягла жовтий атласний комбінезон з одним плечем. Він обрамляв її витончену фігуру, підкреслюючи жіночність і вишуканість. Уклавши своє темне волосся в об'ємні хвилі, Амаль доповнила розкішний образ загостреними бронзовими туфлями на підборах і невеликим клатчем. Браслет і відповідні сережки завершили образ знаменитості.

Амаль Клуні Фото: Getty Images

На захід вона прибула в піднесеному настрої в супроводі свого охоронця. Амаль виступала на сцені з промовою, щоб надихнути на зміни до більш стійкого майбутнього.

Амаль Клуні Фото: Getty Images

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Нагадаємо, нещодавно місіс Клуні в розкішній сріблястій сукні з'явилася разом з чоловіком на Сицилії, щоб відсвяткувати 50-річчя магната макіяжу Шарлотти Тілбері. Вона втілила у своєму вбранні гламурне натхнення літа 2023.

Раніше Фокус писав, що не так давно Джордж Клуні зробив зізнання, яке чимало здивувало його шанувальників.