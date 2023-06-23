Брітні Спірс поділилася кадрами з пляжу в яскравому бікіні (відео)

Знаменитість відпочиває на островах разом із чоловіком.

41-річна американська співачка Брітні Спірс вирушила на відпочинок зі своїм чоловіком Семом Асгарі, щоб відсвяткувати першу річницю весілля. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала відео з пляжу.

Артистка продемонструвала свої вигини в жовтому бікіні із зав'язками на шиї, сонцезахисних окулярах-авіаторах і широкому солом'яному капелюсі. Спірс гралася на пляжі та грайливо позувала на камеру. На кліп попзірка наклала пісню "Field of Gold" Стінга, що було вдалим вибором для її яскравого пляжного образу.

У підписі до публікації вона поставила три смайлики жіночих туфель.

Співачка не повідомила, де відпочиває з чоловіком. Подорож пари відбулася через кілька тижнів після того, як вони відсвяткували свою першу річницю весілля. Щоб відзначити цю подію, Асгарі поділився в Instagram відео закулісних моментів їхнього важливого дня.

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Нагадаємо, рідні Брітні Спірс вважають, що вона вживає важкі наркотики.

Також Фокус писав, що Брітні Спірс примирилася з сестрою після тривалої ворожнечі.