Адам Сендлер зворушливо привітав дружину з річницею весілля (фото)

Комедійний актор та його кохана Джекі святкують 20-ту річницю одруження.

56-річний американський комедійний актор Адам Сендлер зворушливо привітав свою дружину з річницею весілля. Архівним знімком зірка фільмів "Загадкове вбивство" ділиться в Instagram з понад 17 млн підписників.

"Щасливі 20 років, моя мила Джекі! Твоє "так" було найкращим подарунком у моєму житті. Моє серце твоє з першої секунди, коли я тебе побачив, і я люблю і ціную твою віддану душу з кожним днем усе більше і більше. Ми. Діти. Давай продовжувати і продовжувати, крихітко. Багато любові, щоб дати тобі. Завжди", — зазначив Сендлер.

На фото, спогаді про день їхнього весілля у 2003 році, пара зображена, тримаючись за руки: Джекі стоїть перед камерою в стриманій білій сукні, а Адам з любов’ю дивиться на свою наречену.

Адам Сендлер з дружиною

Адама та Джекі, які виховують двох доньок, часто бачать разом на червоних доріжках і гучних заходах.

Адам Сендлер з дружиною Джекі Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився на свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Адам Сендлер розповів про поцілунки з Дженніфер Еністон у картині "Загадкове вбивство".

Також Фокус писав про насмішки Адама Сендлера щодо бойфрендів Дженніфер Еністон.