Мік Джаггер несподівано з'явився на червоній доріжці зі своєю коханою Мелані Гемрік

Зірка балету молодша за рок-легенду на 43 роки, а їхньому спільному синові виповнилося шість років.

79-річний Мік Джаггер уперше за довгий час вийшов у світ зі своєю дівчиною: 36-річною балериною Мелані Гемрік. Пара зазвичай ховається від папараці, тож їхня поява на прем'єрі Американського театру балету в Нью-Йорку стала сюрпризом. Про це пише Daily Mail.

Щаслива пара позувала пліч-о-пліч на червоній доріжці на вечірній виставі відкриття літнього сезону Американського театру балету 2023 року в Метрополітен-опера.

79-річний соліст The Rolling Stones мав дуже стильний вигляд у темному костюмі з білим кантом. Він поєднував його з чорно-білими кросівками Nike.

Мелані виблискувала в сукні Dolce&Gabbana з червоного тюлю з драпіруванням, яка коштує 3295 доларів. Образ вона доповнила діамантовими сережками та сумкою Alexander McQueen Skill з тисненням під крокодила за 1290 доларів.

Мік Джаггер і Мелані Гемрік Фото: Getty Images

Пара відвідала виставу "Як вода для шоколаду" й очевидно залишилася задоволена побаченим.

Мелані та Мік не одружені, але в листопаді минулого року ширилися чутки про заручини, коли балерину помітили з діамантовою каблучкою, схожою на обручку.

Пара почала зустрічатися 2014 року після знайомства на концерті в Токіо. У них є шестирічний син Деверо Октавіан. Своє друге ім'я малюк отримав невипадково. Він став восьмою дитиною Міка Джаггера, який є батьком восьми дітей від п'яти різних жінок. Його старшій дитині, доньці на ім'я Керіс, 52 роки, вона народилася внаслідок нетривалих стосунків з акторкою і співачкою Маршею Гант.

Мелані Гемрік із сином Деверо Фото: Melanie Hamrick

Після цього у нього народилася дочка на ім'я Джейд, якій зараз 51 рік. Джейд народилася в шлюбі з Б'янкою Джаггер, єдиною офіційною дружиною рокера. Вони були одружені з 1971 по 1978 рік.

У Міка також є четверо дітей від супермоделі Джеррі Голл; дві доньки: Елізабет, 39 років, і Джорджія, 32 роки, і двоє синів: Джеймс, 37 років, і Габріель, 25 років. Вони одружилися на Балі 1990 року, проживши разом понад десять років. Але потім з'ясувалося, що цей шлюб недійсний. Джеррі дізналася про це, коли подала на розлучення, дізнавшись, що Мік Джаггер зраджує їй з моделлю Лусіаною Хіменес Морад, яка народила Джаггеру сьому дитину, Лукаса.

Мелані Гемрік і Мік Джаггер вкрай рідко говорять про своє особисте життя. В інтерв'ю балерина розповідала, що вони часто подорожують світом і її повністю влаштовує такий кочовий спосіб життя.

У The Rolling Stones заплановано кілька концертів у США: у Чикаго, в Массачусетсі та в Клівленді.

Повідомляється, що The Rolling Stones збираються випустити свій перший альбом наступного року після смерті барабанщика Чарлі Воттса в серпні 2021 року.

Минуло 19 років відтоді, як Джаггер, Кіт Річардс і Ронні Вуд випустили свій останній альбом.

Нагадаємо, раніше Мелані Гемрік і Міка Джаггера бачили в аеропорту. Зроблені знімки були першими фотографіями пари за довгий час.

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