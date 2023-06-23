Король Чарльз III розплакався на Royal Ascot (фото)

Монарх і його дружина є давніми шанувальниками кінних перегонів.

У містечку Аскот графства Беркшир відбуваються найвідоміші перегони Royal Ascot, куди збирається вся британська аристократія, включно з членами королівської сім'ї. І вінценосні гості, як і менш титуловані відвідувачі, іноді не можуть стримати своїх емоцій, коли їхні ставки грають. Так сталося з королем Чарльзом III, повідомляє Hello.

Коли він і королева Камілла спостерігали за останніми колами перегонів, у яких брав участь кінь зі стайні монарха на прізвисько "Герой пустелі", королева схвильовано махала своєю офіційною програмою в повітрі, а Чарльз радісно дивився на свою дружину, перш ніж витерти сльози. Коли диктор іподрому підтвердив перемогу жеребця в забігу "Ставки короля Георга V", багатотисячний натовп на трибунах зааплодував.

Не дивно, що він був у захваті, оскільки в повідомленнях йшлося про те, що власник коня-переможця отримає 50 000 фунтів стерлінгів призових. Загалом у перегонах задіяні дев'ять королівських коней.

Король не зміг стримати сліз, спостерігаючи за Героєм пустелі Фото: Getty Images

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Після перемоги Зара Тіндалл зворушила глядачів, коли виголосила емоційну промову про свою бабусю, покійну королеву Єлизавету II, в готелі Royal Ascot. Коли її запитали, що вона думає про перемогу коня короля Чарльза в перегонах в Аскоті, вона відповіла:

"Я думаю, якою гордою і схвильованою була б наша бабуся, королева!"

За її словами, перша поява Чарльза як короля на скачках — це "нове хвилювання".

"Мати цю мрію, цю надію і її здійснення — це неймовірно. Адреналін, коли ти виграєш, невимовний", — додала Зара.

Нинішні скачки в Аскоті — перші після смерті королеви. Royal Ascot проходять з 20 по 24 червня і складаються з 35 перегонів. Призовий фонд турніру — понад 12 мільйонів доларів. Уперше скачки в Аскоті відбулися 11 серпня 1711 року. Дистанція Золотого кубка, який проводиться з 1807 року, становить дві з половиною милі, що робить його важким випробуванням навіть для найкращих у світі коней.

Раніше Фокус писав, чому Кейт Міддлтон була відсутня в перший день Royal Ascot.