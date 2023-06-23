69-річний Андрій Макаревич показав перші кроки однорічного сина (відео)

Артист наголосив, що таке буває тільки раз у житті.

Російський рок-музикант, бард і співак Андрій Макаревич, якого в РФ занесли до списку "іноагентів" через його антивоєнну позицію, на своїй сторінці у Facebook поділився кадрами, де його маленький син Ейтан, котрий народився 30 березня минулого року, робить перші кроки.

На відео малюк повзає на карачках, а потім за кадром чути голос матері дитини, Ейнат Кляйн, яка каже Ейтану йти до неї, а не повзти. У якийсь момент хлопчик стає на ніжки і радісно біжить їй назустріч. Ейнат підтримує його за руку і хвалить.

"Ось таке у людини трапляється раз у житті: взяв і пішов", — підписав ролик Андрій Макаревич, не забувши додати, що цей контент "зроблений іноагентом".

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Ейтан — наймолодший син артиста, який ще задовго до початку війни в Україні виїхав до Ізраїлю. Пара з маленькою дитиною живе в Нетанії (за 30 кілометрів на північ від Тель-Авіва), де в артиста свій будинок.

Андрій Макаревич із дружиною та сином

Ейнат Кляйн та Андрій Макаревич у шлюбі з грудня 2019 року. Ейтан став четвертою дитиною для артиста і першою — для Ейнат. У нього є ще троє дітей від різних жінок: 49-річна Дана, 36-річний Іван і 23-річна Анна. Загалом співак був одружений чотири рази.

Дружина музиканта родом із Києва, але живе в Ізраїлі. Андрій та Ейнат познайомилися під час подорожі до Ефіопії. Весілля відбулося в Ізраїлі. Донедавна в Україні жили батьки дівчини. Коли в сусідній будинок прилетів снаряд, вони змушені були тікати з рідного міста. За допомогою єврейських та ізраїльських рятувальних місій і організацій їм вдалося благополучно дістатися Ізраїлю і навіть забрати із собою кота.

Раніше Фокус писав, що Макаревич поділився кадрами з першого дня народження сина.