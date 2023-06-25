Король Чарльз хоче налагодити стосунки з принцом Гаррі та Меган Маркл, — експерт

Монарх готовий помиритися та "прийняти назад у сім'ю" герцогів Сассекських, попри скандальні заяви принца в його мемуарах "Запасний".

Королівський експерт заявив, що король Чарльз прагне виправити розбіжності з принцом Гаррі та невісткою Меган Маркл. Під час нещодавнього епізоду Royal Round Up у Daily Express репортера Річарда Палмера запитали, чи думає він, що напружені стосунки можна зцілити. Про це пише Mirror.

І, попри скандальну заяву в книжці герцога Сассекського "Запасний" і тривалу дистанцію, містер Палмер сказав, що, на його думку, король Чарльз усе ще прагне протягнути оливкову гілку.

"Я впевнений, що король буде радий їхньому поверненню, — сказав Палмер. — Я маю на увазі, він дуже хоче залікувати цей сімейний розкол. Але, очевидно, що наразі він дуже сирий і дуже помітний. Хоча я б сказав, що він прагне залікувати цей розлад, він ще не бачив свого сина востаннє, коли він (принц Гаррі — ред.) був у Великій Британії".

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Король Чарльз і герцог Сассекський перетнулися минулого місяця, коли принц Гаррі був присутній на коронації 6 травня. Молодший син монарха з гордістю спостерігав у Вестмінстерському абатстві за історичною подією, але Меган Маркл залишилася вдома, щоб відсвяткувати день народження сина.

Принц Гаррі на коронації батька Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцог Сассекський "анітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі та надзвичайно пишається продажами своїх мемуарів "Запасний".

Також Фокус писав, що принц Вільям особливо засмучений релізом скандальних мемуарів принца Гаррі.