Гейлі Бібер у стильному образі вирушила на побачення з чоловіком (фото)

Зіркова пара обрала комфортні образи для спільної прогулянки Лос-Анджелесом.

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ на побаченні з чоловіком, 29-річним канадським поп-співаком Джастіном Бібером. Зіркова пара вирушила поснідати в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Засновниця косметичного бренду Rhode Beauty одягла для виходу білий укорочений топ, що оголював її підтягнутий живіт. Супермодель доповнила його парою світло-коричневих штанів з низькою посадкою зі складками посередині. Свій ансамбль Гейлі завершила сонцезахисними окулярами, чорною плетеною сумкою Bottega Veneta і лоферами з квадратним носком.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Тим часом Джастін вибрав повсякденний аутфіт для прогулянки з коханою. Він одягнув мішкуваті світлі джинси і вкорочену сіру толстовку з круглим вирізом, з-під якої виднілася біла футболка. Білі кросівки з темно-зеленим свушем і бежева бейсболка завершили ансамбль Бібера.

Пара була в гарному настрої, коли їх помітили на вулицях Лос-Анджелеса.

Гейлі та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер відвідала вечірку в міні-сукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про натхнення Гейлі Бібер гардеробом Джастіна.