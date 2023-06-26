Емілі Ратаковскі в шкіряному плащі на голе тіло прийшла на показ Loewe

Зірка подіумів обрала ефектний ансамбль для появи на модному заході.

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі з'явилася в розкішному образі на зоряному показі Loewe Menswear SS24 у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів сиділа в першому ряду на заході. Вона вибрала ефектний образ для появи на показі бренду. Ратаковскі одягла довге чорне шкіряне пальто на голе тіло, яке поєднала з парою гладких чорних шкіряних чобіт. Вона застебнула один ґудзик пальта, роблячи акцент на його величезних рукавах.

Ведуча подкасту High/Low With Emrata доповнила ансамбль оливковою сумкою із золотим ремінцем-ланцюжком і великими сонцезахисними окулярами з глянцевого онікса округлої форми. Знаменитість залишила темні локони розпущеними і зробила легкий макіяж з нюдовою помадою.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі розповіла про своє любовне життя після розлучення з колишнім чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом. Модель подала на розлучення у вересні минулого року після чотирьох років шлюбу та оприлюднення чуток, що Бер-Макклард зраджував моделі. З екскоханим Ратаковскі виховує сина Сильвестра, якому 8 червня виповнилося два роки.

Також Фокус писав, що Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку у вінтажних штанях Dolce & Gabbana.