Обережно, трансжири! Не їжте ці продукти, якщо хочете схуднути

Приберіть ці продукти зі свого раціону, щоб скинути зайві кілограми й залишатися у формі.

Якщо ви хочете схуднути і зберегти своє здоров'я, то слід виключити зі свого раціону продукти, що містять трансжири. Фактично, надмірне споживання трансжирів збільшує ризик ожиріння, серцевих захворювань і раку. Тому Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) обмежує споживання трансжирів. Але дорослі та діти в усьому світі щодня споживають їх в надмірній кількості у вигляді нездорової їжі або фаст-фуду.

Трансжири — це ненасичені жирні кислоти, які отримують штучно, і зазвичай їх використовують приготуванні висококалорійних продуктів. Ці трансжири знижують рівень хорошого холестерину (холестерин ЛПВЩ) й підвищують рівень поганого холестерину (холестерин ЛПНЩ), тим самим збільшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту. Вони також сприяють збільшенню ваги, що зрештою призводить до ускладнень зі здоров'ям, таких які діабет та ожиріння.

Трансжири спричиняють збільшення ваги, скинути яку буде вкрай складно. Якщо ви хочете привести себе у форму, відчути енергію, зупинити старіння й позбутися зайвого жиру, уникайте вживання цих продуктів із трансжирами. Про це пише Stylecraze.

Морозиво

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Якщо ви любите морозиво, — для вас погані новини. Морозиво, яке ви купуєте в супермаркеті, містить велику кількість цукру і трансжирів та може збільшити ризик серцевих захворювань, ожиріння та діабету. Приготуйте домашнє фруктове морозиво, додайте фрукти в заморожений йогурт або просто зробіть порцію морозива з натуральних вершків самостійно.

Печиво

Печиво та крекери мають пластівчасту текстуру. І більшість харчових компаній використовують трансжири для створення хрусткої текстури, яку ми так любимо. Трансжири збільшують термін придатності, що дає змогу довше продавати продукт і допомагає покупцеві зберігати їх місяцями. Готуйте бісквіти, печиво та крекери самостійно, використовуючи корисні олії й невелику кількість цукру, вони набагато корисніші, ніж продукти в обгортці.

Попкорн

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Ароматний і хрусткий попкорн під час перегляду фільму — райська насолода. Однак будьте обережні. Попкорн, як правило, є чудовим джерелом клітковини та вітамінів, але тільки не приготований у мікрохвильовці. Попкорн швидкого приготування містить гідрогенізовані олії, велику кількість натрію та додаткові хімічні речовини, які подовжують термін придатності готового продукту. Тому краще уникати вживання упакованого попкорну.

Цукерки з кремовою начинкою

Цукерки з кремовою начинкою виходять смачними й тягучими. А кожна цукерка містить близько 0,5 грама трансжирів. Але проблема в тому, що ми не зупиняємося на одній цукерці, чи не так? Споживання занадто великої кількості цукерок із кремовою начинкою може призвести до накопичення трансжирів в організмі, що загрожує проблемами зі здоров'ям. Крім того, в цукерках міститься велика кількість цукру, який сприяє набору ваги і заважає в схудненні.

Напівфабрикати

Заморожені та готові до вживання продукти, наприклад, заморожена піца, містять велику кількість трансжирів (міститься близько 1 г трансжирів на порцію), а також вуглеводів, солі та цукру. Ви можете легко з'їсти досить багато таких продуктів, навіть не усвідомлюючи цього, тому що найчастіше їх потрібно смажити, вони мають смачну хрустку скоринку й масу інших "переваг". Намагайтеся купувати напівфабрикати якомога рідше, щоб скоротити споживання трансжирів і не завдати значної шкоди своєму здоров'ю.

Пончики

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Багато хто з нас любить пончики. Але вони насичені вуглеводами, а обсмажування у фритюрі додатково перевантажує їх трансжирами. А якщо на вашому пончику є глазур, то, ймовірно, ви їсте найгірший та найнебезпечніший вид пончиків. Повністю виключіть їх зі свого раціону, щоб поліпшити здоров'я серця і рівень ліпідів у крові.

Смажена їжа

Смажені продукти мають неймовірний смак, а хрускіт доповнює загальне враження від їжі. На етикетках може бути написано 0 г трансжирів, але FDA дозволяє компаніям вказувати 0 г трансжирів в одній порції, хоча фактично вони містять 0,5 г трансжирів на порцію. А оскільки люди схильні надмірно споживати смажену їжу, тому що вона має чудовий смак і вони просто неможуть зупинитися. Тому краще взагалі уникати вживання смаженої їжі.

Магазинна випічка

Кондитерські вироби, такі як слойки, круасани та пироги, смачні, але містять багато трансжирів і сприяють набору ваги. Упаковані, особливо. Трансжири роблять ці продукти хрусткими та розсипчастими, що додає їм смаку. Спробуйте приготувати їх удома, використовуючи здорові джерела жиру, можливо, вони не вийдуть "ресторанними", але безумовно будуть "здоровими".

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