Ріанна і A$AP Rocky показали свої почуття на публіці (фото)

Лише за кілька тижнів у зіркової пари народиться друга дитина.

35-річна американська співачка і бізнесвумен Ріанна та її коханий, 34-річний американський репер A$AP Rocky, насолоджувалися пізньою вечерею на Барбадосі. Про це пише Daily Mail.

Вагітна артистка барбадоського походження була обсипана обіймами і поцілунками від свого бойфренда.

Для побачення з репером, чиє справжнє ім'я Ракім Маєрс, Ріанна вибрала зелену атласну мінісукню від Isa Boulder (814 доларів), яка облягала її фігуру. Елегантне вбрання було прикрашене зав'язками з боків і квадратним вирізом. Вона доповнила образ зеленими туфлями на шпильці з гострим носком від AMINA MUADDI (1205 доларів) і сліпучим діамантовим кольє. Зірка сцени підкреслила свою природну красу сяючою палітрою макіяжу і зібрала волосся у хвіст.

A$AP Rocky мав стильний вигляд у великій сірій футболці та чорних шкіряних шортах. Він доповнив свій образ парою чорних кросівок і значною колекцією прикрас з діамантами.

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Нагадаємо, напередодні Ріанна і A$AP Rocky були сфотографовані в ресторані Nespo в Ніцці, Франція, після того, як він назвав її своєю "дружиною" під час виступу.

Також Фокус писав, що Ріанна з нареченим відвідали дебютний показ Фаррела Вільямса в Парижі.