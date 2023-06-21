Вагітна Ріанна відвідала модний показ у джинсовому комбінезоні та кольє за 700 тисяч доларів

Ріанна та її улюблений A$AP Rocky відвідали перший показ Фаррелла Вільямса для Louis Vuitton.

Related video

Учора ввечері на мосту Пон-Неф у Парижі відбулася найочікуваніша подія Тижня чоловічої моди – показ дебютної колекції Louis Vuitton від виконавця Фаррелла Вільямса. На шоу зібралися селебріті та друзі репера: Бейонсе та Джей Зі, Ріанна та A$AP Rocky, Кім Кардаш'ян, Зендая, Джаред Лето, Наомі Кемпбелл, Ленні Кравіц, Тіна Кунакі, Анна Вінтур та багато інших. Заради Ріанни Фаррелл навіть затримав показ. Про це пише Hollywood Life.

У новій весняно-літній колекції чоловічої лінії переважали мілітарі-естетика, пікселізовані принти та фірмова клітина будинку моди – Damier.

Ріанна та A$AP Rocky на показі Louis Vuitton

Від себе особисто Фаррелл привніс берети, стрази та різноколірні сумки Speedy.

Шоу розпочався виступ госпел-хору, а закінчився грандіозним реп-перформансом Фаррелла та Джей Зі.

Але появи Ріанни варто було очікувати. Вона викликала фурор своїм вбранням. 35-річна вагітна співачка прийшла на показ у діамантовому кольє-чокері від Jacob & Co за 700 тисяч доларів. І доповнила образ ланцюжками та сережками-кільцями.

А вбрання було від самого Фаррелла: джинсовий комбінезон, який співачка розстебнула, оголивши живіт та джинсовий бюстгальтер. Вбрання було прикрашене фірмовим принтом, який Фаррелл розробив для своєї першої колекції.

Ріанна

Супроводжував Ріанну її бойфренд і батько майбутнього малюка репер Ракім Маєрс, більш відомий як A$AP Rocky.

Пара має спільного сина, якому нещодавно виповнився рік. Ріанна повідомила про другу вагітність на концерті Superbowl.

Ріанна та Фаррелл Вільямс на показі Louis Vuitton

Нагадаємо, також показ відвідала Бейонсе, яка зробила паузу у своєму світовому турне та прилетіла заради шоу до Парижа.

Співачка шикарно виглядала в яскраво-жовтому костюмі від Louis Vuitton, але, як потім з'ясувалося, чомусь забороняла себе знімати. Втім, фотографів це не зупинило.

Колекція Louis Vuitton стала дебютом для музиканта Фаррелла Вільямса, як нового креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton. Він був призначений дизайнером модного будинку після раптової смерті свого попередника Вірджила Абло у 2021 році.