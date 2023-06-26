Мережива, балетні пачки та спідня білизна: про що нова колекція Jacquemus (фото, відео)

Модні критики поки що стримані в оцінці нової колекції, але особливого захоплення не відчувають.

У самому серці Парижа — Версальському палаці — відбувся показ нової колекції модного дому Jacquemus весна/літо 2024 під назвою Le Chouchou. Місце проведення було обрано не випадково. По-перше, колекція присвячена епосі Людовика XVI і Марії-Антуаннети, а також фільму "Осляча шкіра", коли при дворі любили одягатися в усі відтінки червоного і панував флер нерозважливої любові, тому на шоу глядачі побачили й дуже багато моделей у вбраннях, що більше нагадували спідню білизну: шовкові шорти з паньє, прозорі тканини, ліфи, спідниці-пачки, балетки, човники з квадратним мисом і рукавиці-буфи.

Версальський палац проголошується архітектурним дивом поряд з репутацією короля Людовика XIV як людини розкоші.

"Можливість влаштувати шоу у Версалі завжди була дитячою мрією. Мене так надихнуло це історичне місце в процесі проєктування, що воно спонукало мене досліджувати безліч нових творчих можливостей, відмінних від моїх минулих виставок, але все ж таки дуже Jacquemus. Для мене велика честь і гордість мати можливість виступити там як незалежний модний дім. Це буде особливий момент для Жакмюса", — говорив Симон Порт Жакмюс в інтерв'ю WWD.

Друга причина вибору локації — особиста. Саме тут свого часу відбулося перше побачення Сімона Пора Жакмюса з його коханим.

Шоу відкрила Мона Тугаард, яка дефілювала подіумом у неймовірній червоній сукні зі шлейфом, який буквально зливався з доріжкою. На багатьох манекенницях можна було побачити зворушливе відсилання до принцеси Діани — чокер, дуже схожий на той, який дуже любила колишня дружина нинішнього британського короля.

Увагу глядачів привернули як дівчата в білизні, так і хлопці в пачках. Загалом дизайнер представив 46 образів. Він зумів вразити не тільки переосмисленням традиційно інтимного одягу, а й кастингом. На подіум вийшли Дева Кассель, Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер та інші знаменитості.

За шоу гості спостерігали, сидячи в човнах, розташованих на воді каналу Château de Versailles уздовж 400-метрового подіуму.

Серед запрошених були легендарна італійська кінозірка Моніка Белуччі, супермодель нового покоління Емілі Ратаковскі, модель Тіна Кунакі, а також Девід і Вікторія Бекхем у контрастному літньому образі, який включав лляні сандалі з відкритим носком у колишнього футболіста і сітчасті чоботи до стегна у його дружини.

Цей показ — частина ширшої стратегії бренду. Ключовим елементом нового плану є розширення міжнародного роздрібного підрозділу бренду.

"Мета полягає в тому, щоб створити в колективному несвідомому дедалі сильніші знаки люксового бренду навколо Jacquemus. Можливо, це не розкіш у традиційному сенсі цього слова — можливо, це новий підхід до розкоші. Ми також хотіли позначити більш культурний, художній і довгостроковий підхід, який поміщає бренд в іншу екосистему", - зазначив головний виконавчий директор Jacquemus Бастьєн Дагузан.

Модні критики стримано сприйняли нову колекцію Симона Порта Жакмюса, проте фешн-оглядачі не сумніваються, що вона знайде свого покупця, бо бренд ніколи не залишався в програші.

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