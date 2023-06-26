Дженніфер Лоуренс розповіла про оголену сцену в комедії "Без образ"

За словами актриси, це було "дуже весело".

Нещодавно на екрани вийшла романтична комедія "Без образ", в якій Лоуренс виконала роль дівчини Медді, яка погоджується спокусити юного Персі в обмін на автомобіль. Через сцену, в якій актриса з'являється повністю оголеною, картина отримала рейтинг R. Однак нічого сексуального в ній не було, а сама Джен сказала, що знімати було "весело". Про це пише Variety.

Володарка "Оскара" Дженніфер Лоуренс не шкодує про те, що зіграла свою першу повністю оголену сцену у фільмі Sony Pictures з рейтингом R "Без образ" режисера Джина Ступніцкі.

За сюжетом фільму, героїня Лоуренс погоджується завести стосунки з сином багатої пари в обмін на автомобіль. Тому що їй потрібно продовжувати працювати в таксі, щоб виплатити податок на отриманий у спадок будинок.

Трейлер фільму "Без образ"

Однак Персі (Ендрю Барт Фельдман), якого Медді (Дженніфер Лоуренс) потрібно спокусити, виявляється надто скромним і сором'язливим юнаком. І в одній зі сцен, коли їй нарешті вдається його затягнути в океан для купання голяка, їхній одяг викрадають. Героїні Дженніфер доводиться вийти з води, щоб відбити своє майно.

"Усі в моєму житті і моя команда завжди чинять правильно і вони говорили: "Ти впевнена? Ти точно впевнена?". А я навіть не думала про це. Мені було весело", — зізналася актриса.

Дженніфер також стала виконавчим продюсером фільму і, за її словами, фільм вийшов дуже кумедним.

"У кожній ситуації, в якій опиняються ці персонажі, ви смієтеся до упаду", — пояснила вона, а її кіношний партнер Ендрю Барт Фельдман зазначив, що вони миттєво зблизилися, і ніщо на зйомках не здавалося дивним або небезпечним.

Не гаючи ні секунди, Лоуренс повернулася до Фельдмана і запитала: "Навіть коли я одягла тобі на голову свою футболку і катала тебе на моторному човні? Ти почувався в безпеці?".

Фельдман незворушно відповів: "Я відчував, що це було виключно стерильне і професійне середовище".

"Без образ" (No Hard Feelings) опинився на четвертому місці за касовими зборами цими вихідними, заробивши близько 15,1 мільйона доларів у 3208 кінотеатрах США і ще 9,5 мільйона доларів на 48 міжнародних ринках, що в сумі склало 24,6 мільйона доларів.

103-хвилинна секс-комедія з бюджетом у 45 мільйонів доларів наразі має рейтинг аудиторії 88% на Rotten Tomatoes.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як пройшла прем'єра фільму "Без образ" у Києві, і хто із селебріті був на показі.

А Дженніфер Лоуренс раніше шокувала глядачів, але не роллю у фільмі, а своїм образом на Каннському кінофестивалі. Актриса проігнорувала дрес-код, який передбачає вечірню сукню і туфлі на шпильках. Сукню Дженніфер одягла, але замість туфель обрала зручні в'єтнамки.

Втім, під довгим подолом цього не було помітно, а взуття акторка показала тільки коли спускалася сходами. До слова, її ефектна червона сукня була від Dior.

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