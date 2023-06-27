Ягода здоров'я. 7 причин їсти малину щодня

Малина — унікальна ягода, її корисні для здоров'я властивості вас здивують.

Малина — смачна і корисна ягода, незалежно від того, свіжа вона чи заморожена. У літній сезон малина доступна для всіх, що дає змогу без проблем включати її у свій раціон. Ця ягода має вражаючий поживний профіль, що робить її одним із найздоровіших продуктів. Ось сім корисних властивостей малини для здоров'я, пише Health.

Лідер за вмістом корисних речовин

Фото: Pexels-Pixabay

100 г малини містить 23 міліграми вітаміну С. Згідно з даними Національного інституту здоров'я, ця кількість становить приблизно 30% від мінімальної денної норми вітаміну С для жінок. Вітамін С важливий для нашого імунітету та здоров'я шкіри, адже він сприяє виробленню колагену. Дослідження, опубліковане в Журналі Американського коледжу харчування, підтвердило, що вітамін С у малині збільшує здатність організму спалювати жир.

Малина містить марганець, кальцій і вітамін К, які відіграють важливу роль у здоров'ї кісток. Також ягоди малини є джерелом вітаміну Е, вітамінів групи В, магнію, міді, заліза та калію.

Практично не містить цукру

Малина маэ найнижчий вміст цукру: лише 2,7 грама на 100 г. Для порівняння, у маленькому яблуці кількість цукру становить близько 13 г. Низький вміст цукру робить ці ягоди чудовим варіантом для всіх ласунів, які хочуть звести до мінімуму споживання цукру.

Містить антивікові антиоксиданти

Фото: Pexels

Малина є джерелом антиоксидантів завдяки високому вмісту вітаміну С. Згідно з дослідженням, проведеним у Molecules 2015 року, більш високе споживання фруктів, багатих антиоксидантами, таких як малина, пов'язане з більш низьким ризиком хронічних захворювань, пов'язаних зі стресом. Ці захворювання включають серцево-судинні захворювання, рак та інші.

Антиоксиданти малини також допомагають зменшити запалення - відомий тригер передчасного старіння. Природні захисні речовини в малині також підтримують відновлення ДНК і блокують ферменти, що спричиняють біль при артриті.

Малина захищає від раку

Антиоксиданти та протизапальні сполуки в малині можуть допомогти в профілактиці онкозахворювань. Деякі дані свідчать про те, що ці сполуки зменшують розмноження ракових клітин. Згідно з дослідженням, проведеним у 2016 році, малина є одним із небагатьох рослинних продуктів, що містить еллагітаніни та антоціани — ці фітохімічні речовини є антиоксидантами, що мають протиракові властивості.

Містить велику кількість клітковини

Згідно з дослідженням Advanced Nutrition, малина є одним із найбагатших цільних харчових джерел харчових волокон, забезпечуючи 6,5 грамів на кожні 100 грамів — третину мінімальної денної норми.

Клітковина має низку переваг для здоров'я, зокрема:

сприяє схудненню

знижує рівень цукру в крові

підтримує гарне травлення

Клітковина малини також сприяє розмноженню корисних кишкових бактерій, а це позитивно впливає на організм людей, які страждають на ожиріння, метаболічний синдром, а також на інші хронічні захворювання кишківника.

Сприяє профілактиці діабету

Фото: Pexels

Дослідники виявили, що вживання більшої кількості малини людьми, схильними до ризику діабету, знижує кількість інсуліну, необхідного для контролю цукру в крові. Рівень цукру в крові нижчий у тих, хто з'їдає на день дві чашки червоної малини, ніж у тих, хто її не їсть.

Покращує координацію, пам'ять та настрій

Малина допомагає протистояти окислювальному стресу, дисбалансу між вільними радикалами, що пошкоджують клітини, і здатністю організму боротися з їхнім шкідливим впливом.

Оскільки окислювальний стрес є фактором ризику таких захворювань, як хвороби Альцгеймера та Паркінсона, малина є найкращим продуктом для підтримки мозку.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Scientific Reports 2022 року, флавоноїди в ягодах допомагають поліпшити координацію, пам'ять та настрій. Ягоди малини допомагають підтримувати здоров'я мозку, видаляючи токсичні білки, пов'язані із дисфункцією мозку.

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, скільки полуниці можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури

Раніше Фокус писав про те, чорниця неймовірно смачна і корисна ягода, а ще вона може поліпшити здоров'я вашого мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!