Знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею продадуть на аукціоні за 100 тисяч доларів

Дизайн светра став дуже популярним, прославив компанію, яка його виготовила, а потім пропав на роки, але його знайшли на горищі.

Знаменитий джемпер принцеси Діани з чорною овечкою серед білих буде продано на аукціоні за щонайменше 100 тисяч доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку 7 вересня. Про це пише Daily Mail.

Вперше Діана одягла вовняний джемпер із зображенням однієї чорної овечки на матчі з поло свого нареченого, тодішнього принца Уельського, у червні 1981 року.

Принцеса Діана у своєму светрі з чорною овечкою Фото: Getty Images

Це була одна з перших речей, розроблених Саллі М'юїр і Джоанною Осборн для їхнього лейбла трикотажних виробів Warm & Wonderful, і вона допомогла привернути увагу громадськості до їхнього бренду.

Продажі джемпера різко зросли після того, як Діану помітили в ньому на грі в поло в компанії нареченого і Сари Фергюсон.

"На наш превеликий подив, ми вперше дізналися про леді Діану Спенсер у светрі, коли побачили її на першій шпальті однієї з недільних газет. Її образ справив величезний вплив майже одразу після цього, що призвело до сплеску продажів і підвищення обізнаності громадськості про наш невеликий лейбл, за що ми будемо вічно вдячні", — розповідали Саллі та Джоанна.

Принцеса Діана і принц Чарльз

Через кілька тижнів після появи Діани у светрі на публіці пара отримала офіційного листа з Букінгемського палацу з проханням відремонтувати або замінити светр, оскільки він був пошкоджений.

Вони зв'язали новий светр для Діани і відправили його до палацу, але місцеперебування оригіналу залишалося невідомим, поки вони не виявили його в березні цього року на горищі, захованому в маленькій коробочці поруч з бавовняним покривалом.

1994 року компанія Warm & Wonderful припинила випуск одягу в стилі чорної вівці, але 2020 року його перевидали у співпраці з брендом Rowing Blazer. Тим часом светр того ж дизайну є частиною постійної колекції лондонського Музею Вікторії та Альберта.

На оригінальному светрі є невелике пошкодження на манжеті, що тільки надає йому особливого шарму.

Знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею Фото: Newton Знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею Фото: Newton

Актриса Емма Коррін носила точну копію светра, коли грала Діану в четвертому сезоні серіалу Netflix "Корона" 2020 року.

Sotheby's виставив на продаж оригінальний светр у рамках свого першого розпродажу Fashion Icons, який відбудеться під час Тижня моди в Нью-Йорку з 31 серпня до 13 вересня.

Говорячи про джемпер, глава глобального відділу моди та аксесуарів Sotheby's Синтія Хоултон сказала: "Цей винятковий предмет одягу, ретельно збережений, несе в собі шепіт грації, чарівності і гострого погляду на моду принцеси Діани".

Аукціонний дім є рекордсменом з продажу найдорожчої сукні Діани з будь-коли проданих — бальної сукні кольору баклажана, яку купили за 604 800 доларів у січні 2023 року.

Також на аукціоні Sotheby's було продано улюблену прикрасу Діани, яка, втім, їй не належала: хрест Атталли за 197 453 доларів купила Кім Кардаш'ян. За що її розкритикували шанувальники принцеси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкультовіші речі принцеси Діани, які популярні досі і продовжують впливати на світ моди.

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