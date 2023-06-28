Горілка о пʼятій ранку: як Кріс Дженнер виховувала шестеро дітей

Знаменитість знайшла "лайфхак", як впоратися з роллю багатодітної матері.

Розкрито "секрет" виховання Кріс Дженнер шести дітей. Про це пише Vogue.

У новому інтерв’ю 42-річна донька "мами-менеджера" Кім Кардашʼян розповіла про те, як справлятися з хаосом у своєму житті бізнес-леді та матері — за допомогою деяких ідей від своєї власної матері, 67-річної Кріс Дженнер.

"Я дуже поважаю батьків, і тепер я не можу повірити, через що пройшла моя мама", — сказала Кім, у якої з колишнім чоловіком Каньє Вестом є діти: Норт, 10 років, Сейнт, 7 років, Чикаго, 5 років, і Псалм, 4 роки.

Кім визнає, що "в сім’ї багато людей із різними особистостями" — не на відміну від того, як вона виросла з братами і сестрами, Кортні Кардашʼян, Хлої Кардашʼян, Робертом Кардашʼяном, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер.

Кріс Дженнер у Луврі Фото: Instagram/Kim Kardashian West

"Я постійно запитую [Кріс]: "Як ти це зробила? Шестеро дітей, шість великих особистостей. Ми всі такі різні, як ти справді впоралася з цим?" – сказала знаменитість.

Потім вона розкрила секрет Дженнер, як справлятися з тиском материнства.

"Вона запитала: "Чому, на вашу думку, я щодня пила горілку о 5:00?", — згадувала Кім.

Кім Кардашʼян та Кріс Дженнер на Met Gala 2022 Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що Кріс Дженнер подарувала доньці Кортні на весілля.

Також Фокус писав про чутки щодо заручин Кріс Дженнер.