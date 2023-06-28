56-річна Сальма Хаєк поділилася знімками із сауни (фото)

Знаменитість вирішила "вигнати стрес" зі свого тіла.

56-річна американська акторка Сальма Хаєк поділилася знімками із сауни. Фото з відпочинку зірка фільму "Супер Майк: Останній танець" виклала у своєму Instagram з понад 24 млн підписників.

"Відчуваю цілющу силу сауни та виганяю стрес у цьому #WorldWellbeingWeek 🙏🏼", — підписала карусель кадрів дружина французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно.

На фото Сальма лежить у сауні повністю оголена, прикрившись лише двома рушниками. Волосся акторка залишила розпущеним, і, звісно, відмовилася від макіяжу.

Сальма Хаєк у сауні

"Поганий день, бо я не рушник", "Досконалість! Я так заздрю лавці..", "Найгарніша жінка, яку я бачив", "Не потрібно вмикати тепло в сауні. Ти зробила це, коли ввійшла🔥😘❤️", — коментують знімки Хаєк її підписники.

Сальма Хаєк часто ділиться відвертими знімками, на яких демонструє свою фігуру, зокрема викладає кадри в бікіні.

Сальма Хаєк Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

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