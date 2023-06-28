На початку 2023 року співачці приписували роман з колишнім бойфрендом Джіджі Хадід та батьком її доньки.

Стало відомо, чому Селена Гомес відписалася від Джіджі Хадід та Зейна Маліка у соцмережах. Про це пише People.

Напередодні шанувальники помітили, що співачка перестала стежити за кількома знаменитостями в Instagram, включаючи Беллу та Джіджі Хадід, Зейна Маліка та Зендею, але джерело, близьке до акторки "Тільки вбивства в будівлі", каже, що чутки про будь-яку драму необґрунтовані.

"Немає абсолютно жодних образливих почуттів до тих, за ким вона перестала стежити", — розповідає джерело.

На початку цього року Гомес і Малік викликали чутки про роман після того, як їх помітили на побаченні в Нью-Йорку. Втім, згодом артистці почали приписувати роман з Ендрю Таггартом, але згодом пара розсталася.

Селена Гомес Фото: Getty Images

"Єдине, що я маю на своєму телефоні, — це TikTok, тому що я вважаю, що він трохи менш ворожий. У соціальних мережах є чудові речі — спілкуватися з фанатами, бачити, наскільки вони щасливі та схвильовані, і їхні історії", — додала вона. "Але зазвичай це фільтрується [для мене зараз]. Я створила систему. Усе, що я роблю, я надсилаю своєму помічнику, який їх публікує. Що стосується коментарів, моя команда збере кілька речей, які надихають", — раніше розповідала 30-річна американська співачка.

Селена Гомес Фото: Instagram/Selena Gomez

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Нагадаємо, Джіджі Хадід у компанії подруги та колишнього бойфренда Кайлі Дженнер сходила на вечерю в Парижі.

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