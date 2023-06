Шанувальники Майлі Сайрус знайшли "пасхалки" в її кліпі Flowers, які вказують на звʼязок акторського дуету.

32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс відповіла на чутки про інтрижку з Ліамом Гемсвортом.

Зірка "Голодних ігор" прокоментувала припущення шанувальників про те, що кліп Майлі Сайрус "Flowers" про неї і колишнього чоловіка співачки Ліама Гемсворта.

У програмі Watch What Happens Live with Andy Cohen молода мама виконала пісню "Plead the Fifth", і її запитали про чутки та теорії фанатів, пов’язані з хітом Сайрус, який 30-річна Майлі випустила на 33-й день народження Гемсворта в січні 2023 року.

Ведучий запитав: "Було вже багато розмов про те, що музичне відео згадує про ваш таємний зв’язок з Ліамом Гемсвортом, коли він був із Майлі Сайрус".

"Неправда", — сказала Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс

"Мені б хотілося: це неправда, загальні чутки", — відповіла зірка "Без образ". "Я маю на увазі, що ми всі знаємо, що ми з Ліамом один раз поцілувалися", – додала вона, згадуючи їхній екранний поцілунок у "Голодних іграх: Сойка-пересмішниця – частина 1".

Дженніфер Лоуренс та Ліам Гемсворт Фото: Getty Images

"Тож я просто припустила, що це випадковість", — додала вона про музичне відео, у якому Сайрус була зображена в золотій сукні, яку деякі фанати вважали схожою на сукню, яку Лоуренс одягла на прем’єрі "Голодних ігор" у 2012 році.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Ліам Гемсворт подав до суду на Майлі Сайрус через її пісню "Квіти".

Також Фокус писав про історію стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.