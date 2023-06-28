Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід остаточно вирішили, що відбувається між ними

Зірки прийняли важливе рішення.

48-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та модель Джіджі Хадід прийняли важливе рішення. Про це пише Daily Mail.

Ді Капріо та зірка подіумів палестинського походження "спробували зустрічатися деякий час тому", але вирішили, що їм краще бути друзями після того, як зрозуміли, що між ними немає романтичних почуттів.

"Вони намагалися зустрітися деякий час тому, щоб побачити, чи може там щось бути, але цього просто не було. Вони друзі так довго, але вони не перебувають у відкритих стосунках", — розповідає джерело.

"Йому подобається дружба з Джіджі, і це все", — додав інсайдер.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нещодавно Лео та Джіджі підігріли чутки про роман, коли їх помітили за вечерею з його батьками в Лондоні.

Однак, коли актора запитали про останні прогулянки з його рідними, джерело відповіло на припущення, що спільна вечеря означає, що між ними існує щось більше, ніж дружба.

"Це просто смішно, що чоловік і жінка не можуть бути друзями, якщо всі не наполягають, що це щось більше", — сказали вони.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо відпочивав на яхті за 5,5 млрд гривень.

Також Фокус писав про іншу версію інсайдерів про стосунки Лео Ді Капріо та Джіджі Хадід.