Моніка Белуччі офіційно підтвердила свій роман зі знаменитим режисером

Чутки про роман режисера й актриси з'явилися ще минулого року.

58-річна італійська акторка і модель Моніка Белуччі вперше офіційно підтвердила, що у неї роман зі знаменитим режисером Тімом Бертоном. Про це вона заявила під час інтерв'ю для журналу для французького "Elle".

"Я люблю його. Що я можу сказати... Я рада, що зустріла цю людину", — сказала актриса про режисера, з яким зустрічається, за чутками, останні кілька місяців.

Фото: Paris Match

За її словами, вона щаслива, що зустріла 64-річного Тіма.

"Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті... Я знаю цю людину, я кохаю її, і ось я йду на зустріч з режисером, починається чергова пригода", — зізналася Моніка.

Наразі пара разом працює над фільмом "Бітлджус 2", режисером якого є Бертон, а зйомки фільму вже почалися в Лондоні.

"Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона. Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, наче ми можемо перетворити свої темні сторони на щось світле, що прощає. У фільмах Тіма Бертона про це багато говориться", — додала вона.

Уперше Моніка і Тім ненадовго зустрілися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2006 року. Понад 15 років потому актриса вручила режисерові нагороду в Каннах у жовтні минулого року.

Через чотири місяці Белуччі і Бертон були помічені разом у Мадриді. Пару сфотографували, коли вони трималися за руки і йшли вулицею. Їх також бачили, коли вони цілувалися біля готелю The Ritz Paris у День святого Валентина в лютому цього року.

Раніше Белуччі була одружена з актором Венсаном Касселем, з яким розлучилася в серпні 2013 року, після 14 років шлюбу. У них народилися дочки Діва (18 років) і Леоні (12 років).

Що стосується Тіма Бертона, то він з 2001 по 2014 роки був у стосунках з Геленою Бонем Картер. У них теж двоє дітей: син Біллі (19 років) і дочка Нелл (15 років).

Раніше Фокус писав, що Моніка Белуччі розповіла про те, які стосунки у неї склалися з колишнім чоловіком.