Алессандра Амброзіо показала стильний купальник на вечірці біля басейну

Мати двох дітей може похвалитися розкішною фігурою.

Бразильська модель Алессандра Амброзіо продемонструвала свою бездоганну фігуру в бікіні. Фотографіями з відпочинку колишній ангел Victoria's Secret поділилася у своєму Instagram-акаунті.

На знімках мати двох дітей позує в крихітному фіолетовому бікіні на вечірці з друзями біля басейну в Лас-Вегасі. Образ був узятий з її колекції Gal Florip. Сонцезахисні окуляри доповнили її образ, а волосся Алессандра залишила розпущеним.

42-річна зірка подіумів, яку раніше цього тижня бачили зі своєю 14-річною донькою Анею в Беверлі-Гіллз, виглядала засмаглою і підтягнутою, пустуючи в басейні комплексу Resorts World Hotel and Resort.

"Рай біля басейну", — підписала публікацію Амброзіо.

На другому знімку знаменитість позувала у великій компанії друзів.

Алессандра Амброзіо з друзями Фото: Instagram @alessandraambrosio

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Нагадаємо, нещодавно Алессандра Амброзіо потрапила під приціл папараці на пляжі у Флоріанополісі. Компанію їй склав 10-річний син Ноа Фенікс Амброзіо Мазур.

Також Фокус писав, що Алессандра Амброзіо у в'язаній гачком міні-сукні відвідала карнавал у Бразилії.