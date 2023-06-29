Раніше журналіст часто критикував дружину принца Гаррі.

58-річний англійський журналіст Пірс Морган несподівано похвалив Меган Маркл на публіці. Про це пише Mirror.

Під час виступу на церемонії вручення нагород Television and Radio Industries Club у Лондоні Морган сказав кілька добрих слів на адресу Меган Маркл і принца Гаррі.

"Я хочу подякувати Меган Маркл, тому що, якщо ви подумаєте, без її внеску в мою кар'єру я б ніколи не пішов на TalkTV", — пожартував він.

"Я б ніколи не стояв тут із цією нагородою", — додав телеведучий.

Морган і герцогиня Сассекська мають непрості та суперечливі стосунки, і журналіст часто її критикує.

Пірс Морган Фото: Piers Morgan/Instagram

Коли принц Гаррі та Меган Маркл у березні 2021 року провели скандальну бесіду з Опрою Вінфрі, Морган втратив свою позицію в шоу "Доброго ранку, Британіє".

Журналіст на той момент посварився з ними та вступив у гарячу дискусію із синоптиком Алексом Бересфордом. Потім Морган вийшов зі знімального майданчика посеред телетрансляції.

Згодом Пірс залишив роботу в ранковому шоу і перейшов на TalkTV зі своїм шоу "Без цензури".

Його ворожнеча з Маркл походить з перших днів її стосунків із сином короля Чарльза ІІІ.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

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