Кріссі Тейген і Джон Ледженд показали перші фото четвертої дитини

Дитину для пари народила сурогатна мати.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд показали перші фото своєї четвертої дитини, народженої сурогатною матір'ю, лише через п'ять місяців після народження доньки Есті. Про це пише People.

Новонародженого назвали Рен Александр Стівенс і цю новину пара повідомила в Instagram, показавши знімки.

Крім Есті, у пари вже є семирічна донька Луна і чотирирічний син Майлз.

Але те, що вони чекають на четвертого малюка, 37-річна Кріссі та 44-річний Джон не розповідали.

Вони повідомили, що малюк народився 19 червня 2023 року, і його друге ім'я було натхненне його сурогатною матір'ю Олександрою.

Новонароджений Олександр

Два роки тому Кріссі та Джон втратили дитину на 20-му тижні вагітності. Пізніше вона розповіла, що смерть її покійного сина Джека була результатом рятівного аборту, а не викидня, як вона спочатку заявляла. Відповідно до тайської традиції батьки посадили у своєму будинку дерево на честь Джека.

У своєму довгому пості Кріссі згадала втраченого малюка, описала процес сурогатного материнства і те, що вони були присутні при пологах Олександра.

Кріссі зізналася, що її дочка Есті народилася в результаті процедури ЕКЗ. Вони з чоловіком довго йшли до цього рішення, оскільки дуже переживали через втрату малюка.

У якийсь момент Кріссі була вагітна одночасно з Александрою.

Кріссі Тейген із сурогатною матір'ю Фото: Instagram chrissyteigen Новонароджений Олександр Фото: Instagram chrissyteigen

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла чотирьох дітей. Коли я була маленькою дівчинкою, у мене було чотири улюблені іграшки. Ми спали разом щоночі, кожен отримував стільки ж поцілунків, щоб інші не ревнували. Моя мама завжди шукала Pound Puppy з 4 цуценятами в сумці, не соромлячись відкривати і заглядати всередину перед покупкою. Після втрати Джека я не думала, що зможу знову завагітніти і виносити дитину", — зізналася Кріссі.

І розповіла, що вони з чоловіком 2021 року звернулися в агентство сурогатного материнства, щоб найняти одразу двох матерів.

Але потім вона вирішила спробувати завагітніти самостійно.

А сурогатну матір Александру Кріссі описала, як "найнеймовірнішу, найлюблячішу і найспівчутливішу сурогатну матір, яку ми тільки могли собі уявити".

Вона також згадала, що перша спроба Олександри завагітніти закінчилася викиднем. Але вони не здавалися.

Нагадаємо, раніше популярний американський виконавець Джон Ледженд виступив із підтримкою українського народу під час війни з Росією. Ледженд мав виступати на Leopolis Jazz Fest 2022, який щорічно організовується у Львові. Але через вторгнення ЗС РФ фестиваль не відбувся.

Кріссі та Джон закликали жертвувати гроші та допомагати українцям.